Tayland'da yanlışlıkla 200 bin TL hesap ödedi: Kayıplara karıştı

Haber Merkezi

Tayland'da, görenleri şaşkına çeviren bir hesap ödeme durumu yaşandı.

3 Kasım'da ülkenin seçkin restoranlarından biri olan Neua Luan Luan'a giden yaşlı adam, yediklerinin ardından 2 bin baht (yaklaşık 2 bin lira) tutarındaki hesabını ödemek istedi.

Yaşlı adam daha sonra hesabı ödedikten sonra kayıplara karıştı.

YANLIŞLIKLA 200 BİN LİRA HESAP ÖDEDİ

Restoranın kapanışında günün hasılatını kontrol eden çalışanlar, 200 bin lira tutarındaki ödeme fişini görünce şaşkına döndü.

Daha sonra ise gerçek kısa sürede ortaya çıktı...

Restoranda hiçbir zaman 200 bin lira tutarında bir hesap kesilmediğini belirten yetkililer, hesabın ödendiği saatleri güvenlik kamerasıyla kontrol etti ve hesabın yaşlı adama ait olduğunu tespit etti.

RESTORAN YAŞLI ADAMI ARIYOR

Yaşlı adama tutarı geri ödemek isteyen restoran, bankayla iletişime geçti ancak bu sefer de beklemediği bir cevapla karşılaştı.

The Sun'ın aktardığına göre banka, kişisel verileri paylaşamayacağını belirterek restoranın talebini reddetti.

Yaşlı adamı bulma konusunda çaresiz duruma düşen yetkililer, Facebook hesapları üzerinden ilan paylaşarak 70'li yaşlardaki yaşlı adamı aradıklarını duyurdu.

Mesajda "Neua Luan Luan, Ratchaphruek şubesinde akşam 19.50'de yemek yiyen bir müşteriyi arıyoruz. Müşteri 2 bin baht yerine, 200 bin baht tutarında fazla hesap ödedi." ifadeleri kullanıldı.