Tayland'da yaşlı kadın hareket memurunun dikkati sayesinde trenin altında kalmaktan kurtuldu Tayland'da raylardan karşıya geçen yaşlı kadın hareket memurunun dikkati sayesinde ölümden döndü.

İHA

Tüyler ürperten bu görüntü Tayland'dan...

Surat Thani eyaletinde yer alan Ban Song tren istasyonuna yaklaşan treni fark etmeyen yaşlı kadın hareket memurunun dikkati sayesinde trenin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Yetkililer 75 yaşındaki kadının kısmi işitme engelli olduğunu belirterek sağlık durumunun iyi olduğunu aktardı.

Çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntülerde hareket memurunun raylardan karşıya geçen yaşlı kadını fark etmesinin ardından direk kadının üzerine atladığı ve rayların dışına çıkardığı görüldü.

Kahraman memur ödüllendirilecek

Tayland Tren İşletmesi müdürü Nirut Maneepan, yaptığı açıklamada yaşlı kadının hayatını kurtaran Thitipong Piripol adlı memurun yaptığı kahramanca davranış nedeniyle ödüllendirileceğini belirtirken tüm halkı tren yollarından geçerken daha dikkatli olmaya davet etti.