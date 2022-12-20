Ülkede şiddetli fırtına ve yağışlar nedeniyle bin 361 köy sular altında kaldı, 3 kişi hayatını kaybetti. Botlarla yardımların dağıtıldığı bölgede, ziyaretçilerin denizden uzak durması isteniyor.

Tayland'ın güneyindeki eyaletlerde devam eden şiddetli muson yağmurları, nehirlerin taşmasına neden oldu.

Birçok yerleşim yeri, yollar ve tarım alanları sular altında kaldı.

Yaşanan sel nedeniyle bölgedeki çok sayıda okulda eğitime ara verildi.

Tren seferleri iptal edildi

Tren raylarının sular altında kalması nedeniyle şehirler arası tren seferleri de iptal edildi.

Tayland Afet Önleme Departmanı tarafından yürütülen yardım operasyonlarında Tayland ordusu, sivil toplum örgütleri ve çeşitli arama kurtarma ekipleri görevlendirildi.

Botlarla yardım dağıtıldı

Fırtına ve şiddetli yağışlardan Surat Thani, Nakhon Si Thammarat, Phatthalung, Songkhla, Pattani, Yala ve Narathiwat eyaletleri ciddi şekilde etkilendi.

Öyle ki bazı yerleşim yerlerine kara yolu ulaşımı tamamen kapandı.

Bölge halkına da botlarla gıda ve ihtiyaç yardımı dağıtıldı.

Köyler sular altında kaldı, 3 kişi öldü

Tayland Afet Önleme Departmanı, söz konusu eyaletlerde 17-20 Aralık tarihleri arasında toplam bin 361 köyün sular altında kaldığını, 61 bin 940 kişinin selden ve yaşanan su baskınlarından etkilendiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, Narathiwat'ta sel sularına kapılan 3 kişinin ise hayatını kaybettiği belirtildi.

Tayland’ı muson vurdu: Köyler sular altında kaldı VİDEO



Ziyaretçilerin denize girmemeleri için uyarılar yapılıyor

Ülkenin ünlü tatil merkezlerinden Hua Hin'de ise denizlerde oluşan şiddetli gelgit sebebiyle plajlara kırmızı bayrak çekildi.

Ziyaretçilerin denize girmemeleri için uyarılar yapılıyor.

Kaybolan askerler aranıyor

Pazar günü gece saatlerinde Tayland Körfezi’nde donanmaya ait bir askeri gemi, yaşanan fırtına sebebiyle arıza yapmış ve batmıştı.

İHA’nın haberine göre kazada kaybolan 30 askerin arama-kurtarma çalışmaları da zorlu şartlar altında devam ediyor.