Petrol
81.3
-1.69%
Euro
19.8445
-0.28%
Dolar
18.646
0.13%
Altın
1.066
-1.43%
Borsa
5189
2.41%
Bitcoin
330.034
-2.25%
BTXN Coin
5.24
0.19%
Bitexen
14ºC
İstanbul
Çok bulutlu 14 C

    Tayland'ın veliaht prensesi Debyavati hastaneye kaldırıldı

    Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn'un en büyük kızı ve veliaht prenses Bajrakitiyabha Narendira Debyavati kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye sevk edildi.
    • 15.12.2022 - 21:57
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Tayland'ın veliaht prensesi Debyavati hastaneye kaldırıldı

    Tayland Kraliyet Ofisi, Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn'un en büyük kızı ve veliaht prenses 44 yaşındaki Bajrakitiyabha Narendira Debyavati'nin dün Nakhon Ratchasima eyaletindeki Khao Yai Milli Parkı'nda bir köpek yarışması için köpeğiyle koşu yaptığı sırada kalp rahatsızlığı geçirdi.

    Prenses Debyavati ilkolarak bölgedeki bir hastaneye, daha sonra da helikopter ile başkent Bangkok’ta yer alan Chulalongkorn hastanesine kaldırıldı.

    Hayati tehlikesi sürüyor

    İHA'nın aktardığı bilgilere göre Tayland medyasından yer alan haberlerde, 44 yaşındaki Bajrakitiyabha'nın durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu belirtiliyor.

    Prensesin kalbinin durduğu iddia edilmişti

    Öte yandan, prensesin kalbinin dün geçirdiği kalp krizi nedeniyle durduğu ve kalp masajı uygulamasına cevap vermediği iddia edildi. Saray yönetimi, prensesin hayatını kaybettiğini açıklamakta geciktiği nedeniyle eleştiriliyor.

    Tayland ın veliaht prensesi Debyavati hastaneye kaldırıldı #1

    Tayland ın veliaht prensesi Debyavati hastaneye kaldırıldı #2

    Tayland ın veliaht prensesi Debyavati hastaneye kaldırıldı #3


    Aslı'nın bulduğu yeni kazanç yöntemi garantili!
    Advertorial

    Aslı'nın bulduğu yeni kazanç yöntemi garantili!

    Asgari ücretle birlikte hayatımızda neler değişecek? Ücret pazarlığında gelinen son aşama!
    Ekonomi

    Asgari ücretle birlikte hayatımızda neler değişecek? Ücret pazarlığında gelinen son aşama!

    Patlayan Kafa Sendromu'nda artış: Kadınlarda daha sık görülüyor
    Sağlık

    Patlayan Kafa Sendromu'nda artış: Kadınlarda daha sık görülüyor

    Görüş Bildir