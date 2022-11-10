Yarasa yediği anları paylaşan kişi, hapis cezasıyla karşı karşıya kaldı. Uzmanlar, sağlık riski konusunda ciddi uyarılar yaptı.

Taylandlı blogger Phonchanok Srisunaklua'nın görüntüleri, tepkilerin odağına oturdu.

Srisunaklua, yarasa çorbası içtiği anları kamerayla çekti.

Yediği yarasayı paylaştı

Yarasa yediği anlara da yer veren Srisunaklua, yeni koronavirüs vakalarına yol açma riski nedeniyle sosyal medyada öfkeye neden oldu.

Aynı zamanda öğretmen olan söz konusu kişiye tepki gösteren kullanıcılar, daha sonra silinen videoyla ilgili olarak, "Yeni bir pandemi başlatırsanız lanetleneceksiniz", "Videoda yarasa görünce şoke oldum." diye yazdı.

Uyarılar peş peşe geldi

Bangkok Chulalongkorn Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Profesör Teerawat Hemajuta, “Yarasalarla uğraşmamalısınız.” dedi.

Söz konusu memeli hayvanların, insanlar için ölümcül olabilecek patojenler içerdiği kaydedildi.

Taylandlı kadın, kamera önünde yarasa yedi ViDEO

Özür diledi: Bir daha yemeyeceğim

Araştırmacılar, Güneydoğu Asya ve Çin'in güneyinde her yıl yaklaşık 400 bin insanın yarasalar tarafından taşınan koronavirüslerle enfekte olduğunu tahmin ediyor.

Görüntüler için özür dileyen ve bir daha söz konusu hayvanları yemeyeceğini söyleyen Taylandlı, Yaban Hayatı Koruma ve Kollama Yasası'nı ihlal ettiği için tutuklandı.

Hapis cezasıyla karşı karşıya

Telegraph, "5 yıla kadar hapis veya 500 bin baht (yaklaşık 12 bin sterlin) para cezasıyla karşı karşıya." diye yazdı.