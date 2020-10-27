Dolar
8.1685
1.0527%
Euro
9.6729
1.2635%
Altın
1908.81
0.3501%
Borsa
1152.63
0.7147%
G. Altın
501.461
1.4195%
Bitcoin
111085.48
4.8029%
EXEN Coin
11.24
2.64%
20ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 20 C

    Taylandlı vekil kürsüde kolunu kesti

    Tayland’da milletvekili Wisarn Techatheerawat, Tayland Başbakanı Prayut Çan-oça'yı ülkedeki protestoları önemsememekle suçlayarak, kürsüde bıçakla kolunu kesti.
    • DHA
    • 27.10.2020 - 18:01
    • Güncelleme : 27.10.2020 - 18:02
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Taylandlı vekil kürsüde kolunu kesti

    Tayland’da muhalefet partisi milletvekili Wisarn Techatheerawat, Tayland Başbakanı Prayut Çan-oça’nın, hükümet karşıtı gösterileri önemsememesine tepki gösterdi.

    Mecliste konuşma yaptığı sırasında ceketini çıkaran ve gömleğinin kollarını sıyıran Techatheerawat, cebinden çıkardığı bıçakla kolunu kesti.

    "KARARLILIĞIMI GÖSTERMEK İÇİN KAN AKITTIM"

    Parlamentonun bir anda sessizliğe büründüğü ifade edilirken, Techatheerawat eylemi gerçekleştirdiği sırada “Bu soruna bir çözüm düşünemiyorum, çocukların kanının dökülmesini istemiyorum. Kararlılığımı Başbakan Prayut Çan-oça’ya göstermek için kanımı akıtmak istiyorum.” dedi.

    Taylandlı vekil kürsüde kolunu kesti #1

    HÜKÜMET KARŞITI PROTESTOLAR

    Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn’un bir süredir Almanya’da yaşaması ülkede protestoların başlamasına neden oldu. Sokaklara dökülen protestocular, Kral’ın ülkeyi Almanya’dan yönettiği gerekçesiyle eylemlerini sürdürüyor.

    Göstericiler, Bangkok’ta Almanya Büyükelçilik binası önünde okudukları bildiride, Kral Vajiralongkorn’un siyasi çalışmalarını Almanya'da sürdürüp sürdürmediğinin soruşturulmasını istemişti.

    Tayland’da milletvekili meclis konuşmasında kolunu kesti VİDEO

    Taylandlı vekil kürsüde kolunu kesti #2

    Taylandlı vekil kürsüde kolunu kesti #3

    Taylandlı vekil kürsüde kolunu kesti #4

    Görüş Bildir