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    Tayvan: 21 Çin uçağı Tayvan hava sahasını ihlal etti

    Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin uçağının Tayvan'a indiği gün 21 Çin uçağının Tayvan hava sahasını ihlal ettiği öğrenildi.
    • 02.08.2022 - 22:04
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    Tayvan: 21 Çin uçağı Tayvan hava sahasını ihlal etti

    ABD ve Çin arasındaki Tayvan krizi tırmanırken, Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin uçağının bugün Tayvan'a inip inmeyeceği merak ediliyordu.

    Çin adeta tehdit ederek güvenliklerini her şekilde koruyacaklarını belirtmişti.

    Beklenen oldu ve Pelosi'nin uçağı Tayvan'a indi.

    Çin 21 uçak ile Tayvan hava sahasını ihlal etti

    Tayvan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, Pelosi’nin Tayvan’ı ziyaret edeceği gün Çin’e ait 21 savaş uçağının Tayvan hava sahasını ihlal ettiği aktarıldı.

    Açıklamada, söz konusu uçakların Tayvan’ın hava savunma tanımlama bölgesinin güneybatısını ihlal ettiği ifade edildi.

    Tayvan: 21 Çin uçağı Tayvan hava sahasını ihlal etti #1

    Tayvan’dan Çin uçaklarının Tayvan Boğazı’nı geçtiğine dair haberlerine yalanlama

    İHA'nın haberine göre, Çin devlet medyasının Çin'e ait savaş uçaklarının Tayvan Boğazı'nı geçtiğine dair yayınladığı habere değinen Bakanlık, Çin’e ait Su-35 tipi savaş uçaklarının Tayvan Boğazı'nı geçtiğine dair söylentileri yalanlayarak, söz konusu haberin sahte olduğunu ifade etti.

    Tayvan: 21 Çin uçağı Tayvan hava sahasını ihlal etti #2


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