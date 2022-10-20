Tayvan: Şi Cinping saldırırsa, tüm Çin halkının günahkarı olur

Tayvan: Şi Cinping saldırırsa, tüm Çin halkının günahkarı olur

Ulusal Güvenlik Bürosu Başkanı Chen, Pekin'i saldırmaması konusunda uyardı.

Çin ile Tayvan arasında gerilim sürüyor.

ABD, Pekin yönetiminin kendi toprağı ilan ettiği Tayvan'ı işgal edebileceğine dair endişelerini dile getiriyor.

Tayvan Ulusal Güvenlik Bürosu Başkanı Chen Ming-tong, parlamentoda gazetecilere verdiği demeçte, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in "Tayvan'a saldırma tehditlerini yerine getirmesi halinde felaketle karşı karşıya kalacağını" söyledi.

Tayvan: Çin halkının günahkarı olur

"Güç kullanarak kazanma olasılığı yok." diyen Chen, böyle olması durumunda Pekin'in uluslararası yaptırımlar ve diplomatik izolasyonla karşılaşacağını belirtti.

Reuters'ın haberine göre, Chen, "Şi, Çin halkının sözde büyük gençleşmesini kaybeder ve Çin halkının günahkarı olur." dedi.

"Ayrı ayrı gelişmemiz gerekiyor"

Tayvan hükümeti, yalnızca Ada'nın 23 milyon insanının kendi geleceğine karar verebileceğini vurguluyor.

Chen, "İki tarafın da birbirine saygı duyması ve ayrı ayrı gelişmesi gerektiği çok açık. Bu da insanlara mutluluk getirecektir." diye ekledi.

Şi: Yeniden birleşmede ısrar ediyoruz

Devlet Başkanı Şi, Çin Komünist Partisi'nin toplantısında yaptığı konuşmada, "En büyük samimiyet ve çabayla barışçıl bir şekilde yeniden birleşme umudu için ısrar ediyoruz.

Fakat güç kullanımından vazgeçmeyle ilgili taahhüdümüz yok. Gerekli tüm önlemleri alma seçeneğini saklı tutuyoruz." ifadelerini kullanmıştı.