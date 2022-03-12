Tayvan: Ukrayna'dan ders çıkardık, hazırlanıyoruz

Rusya'nın NATO'nun sınırlarına dayanması gibi gerekçelerle başlattığı Ukrayna işgali sonrası Tayvan savunma bakanı, dışişleri bakanı ve devlet başkanlığı sözcüsünden 'ders çıkarma' açıklaması geldi.

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı savaş sıcak çatışmalarla devam ediyor.

Bu sırada Tayvan'dan da Çin'in askeri tatbikatları ve gerçekleştirdiği ihlaller kapsamında "Ukrayna'dan ders çıkarıyoruz." açıklaması geldi.

Çin'in yasama organı Ulusal Halk Kongresi ile danışma organının bu hafta başlayan toplantılarında delegeler Tayvan'daki 'yabancı nüfuz ve ayrılıkçılıkla' mücadelenin sertleştirilmesi çağrısı gölgesinde, Tayvan parlamentosunda 'Ukrayna etkisi' tartışıldı.

"UKRAYNA KRİZİNDEN BİRÇOK DERS ÇIKARDIK"

Hem basın toplantısında hem parlamento oturumunda değerlendirmelerde bulunan Savunma Bakanı Chiu Kuo-cheng, 'Ukrayna krizinden birçok ders çıkardıklarını ve buna göre sakince hazırlık yaptıklarını' söyledi.

"KENDİMİZİ HAZIRLIYORUZ"

Savunma Bakanı, "Gerçekten savaşa girerseniz, bu herkes için bir felaket olur. Tayvan savunma teşkilatı izliyor ve dinliyor, ama biz çenemizi kapalı tutuyoruz. Gelişmeleri takip ediyor ve kendimizi hazırlıyoruz, ama açıkça tartışmıyoruz" dedi.

"ÇİN İLE SAVAŞIRSAK İKİ TARAF İÇİNDE FELAKET OLUR"

"Çin ile bir çatışmanın sonucu ne olursa olsun tüm taraflar için bir felaket olacağını" söyleyen Chiu, savaşı kim kazanırsa kazansın bunun "acı verici, zavallı bir zafer" olacağını, muzaffer tarafın bile "sersefil" olacağını dile getirdi.

Herkesin çatışmadan kaçınmasının en iyisi olduğunu belirten Savunma Bakanı, "Kimse savaş istemiyor. Bu gerçekten enine boyuna düşünülmeli" vurgusunu yaptı.

"ÇİN'İN TAYVAN'A SALDIRMA OLASILIĞINI YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ"

Dışişleri Bakanı Joseph Wu da "Ukrayna, bize ders oldu. Çin'in Ukrayna'yı avantaj görüp Tayvan'a saldırma olasılığını yakından takip ediyoruz" dedi.

Wu, 7 Mart'taki açıkmasında "Pekin Tayvan stratejisini gözden geçirmek için Ukrayna'daki gelişmeleri yakından izliyor. Çin liderliği, Batı'nın tepkisinin zayıf olduğunu, uyumlu olmadığını ve herhangi bir etki yaratmadığını düşünebilir. Çinliler Ukrayna'yı olumlu bir ders olarak alabilir" değerlendirmesini yapmıştı.

ABD'den milyarlarca dolarlık silah alan, ABD Özel Kuvvet askerlerini adaya konuşlandıran Tayvan Devlet Başkanı Tsai Ing-wen'in sözcüsü de benzer değerlendirmelerde bulundu.





"KİMSE DEMOKRASİMİZ İÇİN BİZİM GİBİ SAVAŞMAZ"

Tayvan Devlet Başkanlığı Sözcüsü Kolas Yotaka, "Ukrayna'da gördüklerimizden her Tayvanlının çıkardığı ders, kendimizi savunmamız gerektiğidir, başka hiç kimse demokrasimiz için bizim gibi savaşmayacak" diyerek ekledi:

"Olası bir duruma hazırlık yapmaktan asla vazgeçmedik ve bu süreçteki tek prensibimiz her zaman nefsi müdafaa oldu, asla saldırmamak oldu."

'Tek Çin' politikası uygulayan Pekin, 'Tayvan'ın hep Çin'in parçası ve dolayısıyla iç meselesi olduğu' tezini savunuyor.