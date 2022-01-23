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    Tayvan'da 46 kişinin ölümüne sebep olmakla suçlanan kadın idam edilebilir

    Tayvan’ın güneyindeki Kaoşiong kentinde, 13 katlı binada çıkan yangına sebep olduğu gerekçesiyle yargılanan kadın ölüm cezasına çarptırılabilir.
    • Haber Merkezi
    • 23.01.2022 - 05:54
    • Güncelleme : 23.01.2022 - 05:56
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    Tayvan'da 46 kişinin ölümüne sebep olmakla suçlanan kadın idam edilebilir

    Tayvan'da 6 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı yangınla ilgili Huang soyisimli kadın, cinayet ve kundaklama suçlamasıyla yargılanıyor.

    YANGINI KASTEN ÇIKARDIĞI BELİRTİLDİ

    Independent gazetesinin haberine göre, savcılar, 51 yaşındaki Huang’ın sevgilisinin bulunduğu koltuğa kasten sıcak kül döktükten sonra binayı terk ettiğini belirtti.

    Bölge savcılığı, onlarca kişinin yaşamını yitirdiği yangından iki gün sonra gözaltına alınan zanlının, ölüm cezasına çarptırılması gerektiğini kaydetti.

    Tayvan da 46 kişinin ölümüne sebep olmakla suçlanan kadın idam edilebilir #1

    YANGINDA 46 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

    Huang, hakkındaki iddiaları reddederek, sivrisinekleri kovmak için odada tütsü yaktığını savundu ancak kadının ifadelerinin tutarsız olduğu bilgisi paylaşıldı.

    Tayvan'ın güneyindeki Kaoşiong kentinde 14 Ekim'de 13 katlı binada çıkan yangında 46 kişi hayatını kaybetmiş, onlarca kişi yaralanmıştı.


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