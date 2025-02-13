Tayvan’da alışveriş merkezinde patlama: 5 ölü, 7 yaralı
AA

Tayvan'da korkutan patlama...

Taichung şehrinde bulunan "Shin Kong Mitsukoshi" alışveriş merkezinin tadilatta olan 12. katında, şiddetli bir patlama meydana geldi.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Bölgeye polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İtfaiyeden yapılan açıklamada, 5 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin de yaralandığı aktarıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Patlamanın restorandaki gaz kaçağındaki kaynaklanmış olabileceği duyuruldu.

Tayvan lideri Lai Ching-te, patlamanın nedeninin hızla araştırılması çağrısında bulundu.

Patlamada kırılan camlar nedeniyle ana yol trafiğe kapatılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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Furkan Can
Editor