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    Tayvan’da askeri tedbirler artırıldı

    Çin ile ABD arasındaki gerilim artmaya devam ederken Tayvan ordusu, Çin'in gerçekleştirdiği tatbikatlara yanıt olarak askeri tedbirleri artırdı.
    • 02.08.2022 - 14:33
    • Güncelleme : 02.08.2022 - 14:48
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    Tayvan’da askeri tedbirler artırıldı

    Çin ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) arasındaki Tayvan krizi, giderek tırmanıyor.

    ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin, Asya gezisi çerçevesinde Tayvan’ı ziyaret edeceğine ilişkin haberlerin ardından Çin ile Tayvan arasındaki gerilim artmaya devam ediyor.

    Tayvan’a en yakın noktalardan biri olan Fuzhou eyaletinde askeri tatbikatlar yapmaya başlayan Çin ordusuna yanıt olarak, Tayvan tarafı da Çin’den gelebilecek ani bir saldırıya karşı bugün itibarıyla askeri güvenlik önlemlerini artırdı.

    Tayvan, normal hazırlık seviyesinde

    Tayvan'ın iki kademeli askeri alarm sistemi dahilinde savaşa hazırlık durumunun şu anda "normal hazırlık" seviyesinde olduğu ve henüz "acil duruma hazır olma" düzeyine yükseltilmediği öğrenildi.

    Tayvan’da askeri tedbirler artırıldı #1

    Tayvan polisi, Pelosi’yi korumaya hazırlanıyor

    Tayvan medyasının diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberlerde, Çin’in askeri ve siyasi kanalları aracılığıyla yaptığı sert uyarılara rağmen ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin, bugün yerel saatle 22.30’da başkent Taipei’de yer alan Songshan Havalimanı’na inmesinin beklendiği öne sürülmüştü.

    Pelosi’nin, ayrıca yarın Tayvan lideri Tsai Ing-wen ve bazı üst düzey yetkililer ile bir araya geleceği, öğle saatlerinde de ülkeden ayrılacağı iddia edilmişti.

    Tayvan'dan resmi açıklama gelmedi

    Tayvan polisi de ziyaret ihtimaline karşı güvenlik önlemlerini artırdı. Tayvan Dışişleri Bakanlığı tarafından, ziyaret hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

    Taipei Şehri Polis Departmanı’nın, Pelosi’nin kalacağı otelin güvenliğini sağlamak ve konvoyun geçeceği kavşaklarda trafik kontrolü yapmak için 350-400 polis memurunu görevlendirildiği öğrenildi.

    Tüm bu hazırlıklara ek olarak Ulusal Polis Teşkilatı da ziyaret için özel korumalar görevlendirecek.

    Tayvan’da askeri tedbirler artırıldı #2

    Tehdit mailleri gönderildi

    Öte yandan, Taoyuan Uluslararası Havaalanı kurumundan yapılan açıklamada, Pelosi’nin Tayvan ziyaretini durdurmak için havaalanına patlayıcılar yerleştirildiğine ilişkin tehdit mailleri alındığı bildirdi.

    Polis, asılsız tehditlerin kaynağını araştırmaya devam ederken havalimanındaki güvenlik önlemleri de artırılıyor.

    Çin, güç kullanmaktan çekinmiyor

    Pelosi'nin Asya gezisine ilişkin ofisinden yapılan açıklamada, ziyaret programında Singapur, Malezya, Japonya ve Güney Kore yer alırken, Tayvan ise belirtilmemişti.

    Tayvan’ı kendi topraklarının parçası olarak kabul eden Çin yönetimi, "barışçıl yeniden birleşme" adı altında Tayvan’ın kontrolünü ele geçirmeyi isterken, bunun için güç kullanmaktan çekinmeyeceğini belirtiyor.

    İHA'nın haberine göre; ayrıca diğer ülkelerin Tayvan ile resmi temas kurması Çin tarafından "egemenlik ihlali" olarak değerlendiriyor.

    Tayvan’da askeri tedbirler artırıldı #3

    Tayvan’da askeri tedbirler artırıldı #4


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