Tayvan'da Çin soruşturması: Rütbetli asker gözaltına alındı Gizli bilgilerin Çin'e sızdırılması soruşturmasında üst düzey askeri yetkili yakalandı. Yarbayın, Pekin yönetimine çalıştığından şüpheleniliyor.

AA

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Tayvan ile Çin arasında yaşanan gerilim yeni bir boyut kazandı.

Rütbeli bir asker, gizli bilgileri Pekin'e sızdırma suçlamasıyla karşı karşıya kaldı.

Tayvan'da Taipei kentinin güvenliğini sağlayan Havacılık Özel Kuvvetleri biriminde çalışan yarbay, "devletin gizli askeri bilgilerini Çin'e sızdırma" iddiasıyla gözaltına alındı.

'Savunma sırları Pekin'e sızdırıldı' iddiası

Taiwan News'in haberine göre, Tayvan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Hsieh soyadlı yarbayın ve kendisine yardım eden diğer zanlıların, Tayvan'ın ulusal savunma sırlarını ve diğer bilgilerini sızdırma amaçlı Çin hükümetine çalıştığından şüphelenildiği bildirildi.

Açıklamada, bu durumdan üzüntü duyulduğu belirtilerek, olaya karışanlar kınandı.

Kefaletle serbest bırakıldı

Olay hakkında ifadesi alınan bir emekli binbaşı ve diğer 3 şüpheli, 630 dolar ile 19 bin dolar arasında kefaletle serbest bırakılırken, gözaltında bulunan Hsieh'nin durumu hakkında bilgi verilmedi.

Suçları kanıtlanırsa hapse mahkum edilecekler

Şüphelilerin suçlarının kanıtlanması durumunda en az 10 yıl hapis cezasına çarptırılması bekleniyor.

Tayvan Başsavcılık Ofisi de casusluk yaptığı iddia edilen yarbayın, Çin'e istihbarat toplamak için mevcut ve emekli personelden oluşan bir "casus örgütü" kurduğunu kaydetti.

ABD'den Tayvan'a askeri yardım

Bu arada ABD Başkanı Joe Biden, 29 Temmuz'da yayınladığı başkanlık genelgesiyle ABD ordusunun kendi envanterinden Tayvan'a, savunma malzemelerinin yanı sıra askeri eğitim ve öğretimi kapsayan 345 milyon dolarlık askeri yardım yapacağını duyurmuştu.

Tayvan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tümgeneral Sun Li-Fang, 29 Temmuz'da ABD'ye söz konusu yardım için teşekkür ederek, "Açıklanan yardım paketi, Tayvan'ın kendini savunma kabiliyetlerine de destek olacaktır." açıklamasını yapmıştı.

Çin’in Tayvan İşleri Ofisi Sözcüsü Chen Binhua, 30 Temmuz'da ABD’nin Tayvan’a 345 milyon dolarlık askeri desteğinin "Pekin’in adayla birleşme iradesini" kıramayacağını açıklamıştı.