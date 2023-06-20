Tayvan'da çocuklar şurupla sakinleştirildi Bir anaokulundaki öğretmenler, öksürük şuruplarıyla öğrencileri sakinleştirmekle suçlanırken ülkede doktorların da çocuklara uygunsuz ilaç verdiği belirlendi.

ensonhaber.com

Anaokullarında skandal görüntüler gündeme geliyor.

Tayvan'ın New Taipei şehrindeki bir anaokulundaki iddialar ise güvenlik güçlerini harekete geçirdi.

Anaokulundaki öğretmenler, fenobarbital ve benzodiazepinler gibi ilaçlar içeren öksürük şuruplarıyla öğrencileri sakinleştirmekle suçlandı.

Bunun üzerine hükümet binalarının önünde ailelerin protestoları başladı.

Yüzlerce kişi, pazar günü New Taipei şehrinde gösteri yaparak, polis soruşturmasında daha fazla şeffaflık çağrısında bulundu.

Doktorların çocuklara uygunsuz ilaç verdiği belirlendi

Pazartesi günü, adanın diğer ucundaki güneydeki Kaohsiung kentindeki bir tıbbi muayenehaneyle ilgili ayrı bir dava da ortaya çıktı.

Oradaki yerel sağlık departmanı, dört doktoru yaklaşık 20 çocuk üzerinde suistimal ve uygunsuz fenobarbital kullanımından suçlu buldu.

Muayenehaneler altı ay süreyle askıya alındı ve 1.4 milyon Tayvan doları para cezasına çarptırıldı.

Çocuklara ücretsiz kan testi yapıldı

Halkın artan endişesi üzerine Taipei Şehir Hastanesi, okul öncesi çocuklara sakinleştirici izini kontrol etmek için ücretsiz kan testleri sundu.

Depresyon ilaç sınıfında

Tayvanlı bir eczacı yerel basına, nadir de olsa bazı öksürük ve mide-bağırsak ilaçlarının fenobarbital içerdiğini söyledi.

Fenobarbital içeren ilaçlar, çoğunlukla epilepsi tedavisinde ve/veya cerrahi anestezi olarak kullanılıyor ve temin edilmesi zor.

Benzodiazepinler, şiddetli anksiyeteyi tedavi etmek için en yaygın olarak kullanılan bir depresan ilaç sınıfı.

Uyuşturucular son derece bağımlılık yapar ve aşırı doz, uyuşukluğa ve nefes darlığına neden olabilir.