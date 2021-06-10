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    Tayvan’da, dünyanın 4’üncü büyük elektrik santralinde yangın çıktı

    Dünyanın 4’üncü büyük kömürlü elektrik santralinde çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile alevler 3 saat sonra kontrol altına alınabildi.
    • İHA
    • 10.06.2021 - 15:30
    • Güncelleme : 10.06.2021 - 15:33
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    Tayvan’da, dünyanın 4’üncü büyük elektrik santralinde yangın çıktı

    Tayvan'da bulunan, dünyanın 4’üncü büyük kömürlü elektrik santrali olan Taichung Santrali'nde yangın çıktı.

    Yerel saatle sabah 07.09'da başlayan yangın, kısa sürede büyüdü.

    Alevler santralin büyük bir bölümünü sararken, dumanlar gökyüzünü kapladı.

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    Taichung Limanı İtfaiyesine yapılan ihbarın ardından Longjing bölgesindeki santrale çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi.

    Ekiplerin müdahalesi ile yangın 3 saat sonra kontrol altına alınabildi.

    AKSAMA YAŞANMADI

    Kömür transfer kulesinden çıktığı belirlenen yangında santrale limandan kömür taşıyan bant sisteminin zarar gördüğü, buna rağmen santralin genel işleyişinde aksama yaşanmadığı açıklandı.

    Tayvan’da, dünyanın 4’üncü büyük elektrik santralinde yangın çıktı ViDEO

    Tayvan’da, dünyanın 4’üncü büyük elektrik santralinde yangın çıktı #1

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Olayda ölen veya yaralanan olmadı.

    Yangının kesin nedeninin belirlenmesi için detaylı soruşturma başlatıldı.

    Tayvan’da, dünyanın 4’üncü büyük elektrik santralinde yangın çıktı #2

    Tayvan’da, dünyanın 4’üncü büyük elektrik santralinde yangın çıktı #3

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