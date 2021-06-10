- Haberler
- Dünya Haberleri
- Tayvan’da, dünyanın 4’üncü büyük elektrik santralinde yangın çıktı
Tayvan’da, dünyanın 4’üncü büyük elektrik santralinde yangın çıktı
- İHA
- 10.06.2021 - 15:30
- Güncelleme : 10.06.2021 - 15:33
Tayvan'da bulunan, dünyanın 4’üncü büyük kömürlü elektrik santrali olan Taichung Santrali'nde yangın çıktı.
Yerel saatle sabah 07.09'da başlayan yangın, kısa sürede büyüdü.
Alevler santralin büyük bir bölümünü sararken, dumanlar gökyüzünü kapladı.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Taichung Limanı İtfaiyesine yapılan ihbarın ardından Longjing bölgesindeki santrale çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi.
Ekiplerin müdahalesi ile yangın 3 saat sonra kontrol altına alınabildi.
AKSAMA YAŞANMADI
Kömür transfer kulesinden çıktığı belirlenen yangında santrale limandan kömür taşıyan bant sisteminin zarar gördüğü, buna rağmen santralin genel işleyişinde aksama yaşanmadığı açıklandı.
Tayvan’da, dünyanın 4’üncü büyük elektrik santralinde yangın çıktı ViDEO
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Olayda ölen veya yaralanan olmadı.
Yangının kesin nedeninin belirlenmesi için detaylı soruşturma başlatıldı.