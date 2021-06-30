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    Tayvan'da judo faciası: 27 kez yere düşürülen çocuk öldü

    Judo dersi sırasında 27 kez yere düşürülen 7 yaşındaki çocuk, hayatını kaybetti. Judo koçunun, 3 bin 583 dolar kefaletle serbest bırakıldığı belirtildi.
    • İHA
    • 30.06.2021 - 14:26
    • Güncelleme : 30.06.2021 - 14:37
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    Tayvan'da judo faciası: 27 kez yere düşürülen çocuk öldü

    Tayvan'da judo dersi faciayla sonuçlandı.

    Nisan ayında judo dersinde koçu ve sınıf arkadaşları tarafından 27 kez yere düşürülen 7 yaşındaki çocuğun, beyin kanaması geçirdikten sonra komaya girdiği belirtildi.

    Yerel basına göre ailesi, çocuğun yaklaşık 70 gün sonra yaşam destek ünitesinden çıkarılmasına karar verdi.

    KEFALETLE SERBEST KALDI

    60'lı yaşlarındaki judo koçunun ise "ciddi yaralanmaya neden olan fiziksel saldırı" ile suçlandığı, bu ayın başında 3 bin 583 dolar kefaletle serbest bırakıldığı ifade edildi.

    Çocuğun ölümünün ardından savcının, judo koçu hakkındaki suçlamayı, "ölüme neden olan yaralama" olarak değiştireceği aktarıldı.

    Judo koçu, suçlu bulunması durumunda en az 7 yıldan müebbet hapse kadar ceza ile karşı karşıya kalacak.

    Tayvan'da judo faciası: 27 kez yere düşürülen çocuk öldü ViDEO

    Tayvan da judo faciası: 27 kez yere düşürülen çocuk öldü #1

    Tayvan da judo faciası: 27 kez yere düşürülen çocuk öldü #2

    Tayvan da judo faciası: 27 kez yere düşürülen çocuk öldü #3

    Tayvan da judo faciası: 27 kez yere düşürülen çocuk öldü #4

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