Tayvan’da kamyonun sıkıştırdığı araç kağıt gibi ezildi Otoyolda kum taşıyan kamyonun sıkıştırdığı araç kağıt gibi ezildi. Feci kaza, arkadaki bir aracın kamerasına yansırken, hastaneye kaldırılan sürücülerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İHA Tayvan’ın Taoyuan şehrine bağlı Hukou kasabasından geçen otoyolda bir kamyon, dehşet saçtı. Hızla ilerleyen kamyonun sürücüsü, önündeki araca çarpmamak için direksiyonu sola kırdı. Kağıt gibi ezildi Sola doğru manevra yaparken önce önündeki araca çarpan kamyon, sonra sol şeritteki araca da vurdu. Kamyonun önündeki araç takla atarken, solundaki araç ise refüj ile kamyon arasında kağıt gibi ezildi. O anlar arkadaki başka bir aracın kamerasına saniye saniye yansıdı. Sürücülerin durumu iyi Kamyon ve diğer iki aracın sürücüsü kazayı hafif yaralarla atlattı. Hastaneye kaldırılan sürücülerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.