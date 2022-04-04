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    Tayvan'da karantinadan kaçan kadına 50 gün hapis cezası

    Karantinada olması gerektiği halde kurallara uymayıp, 2 kez odasından kaçan kadına dava açıldı. Mahkeme, tedbirlere uymayan 61 yaşındaki kadına 50 gün hapis cezası verdi.
    • İHA
    • 04.04.2022 - 17:11
    • Güncelleme : 04.04.2022 - 17:19
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    Tayvan'da karantinadan kaçan kadına 50 gün hapis cezası

    Tayvan’ın Changhua kentinde yaşayan 61 yaşındaki kadın, koronavirüse yakalandı.

    Karantinada olması gerektiği halde hastane salonunda yakalanan kadın tekrar karantinaya alınmış, fakat aynı gün yeniden odasından kaçmıştı.

    2 KEZ KARANTİNADAN KAÇTI

    Show Chwan Memorial Hastanesi tarafından yapılan açıklamada, 5 kişinin kadını odasına geri götürmek için uğraştığı bilgisi kayıtlara geçilmiş ve kadın hakkında soruşturma başlatılmıştı.

    Tedbirlere uymadığı için kendisine dava açılan yaşlı kadın,15 Mart tarihinde mahkemeye çıktı.

    50 GÜN HAPİS CEZASI

    Hastane personelinin talimatlarına rağmen karantina odasından 2 kez ayrıldığını mahkeme heyeti karşısında kabul eden kadın, Yeni Patojenler ile Şiddetli Pnömoni için Önleme, Rahatlama ve Canlandırma Önlemleri Özel Yasası uyarınca 50 gün hapis cezasına çarptırıldı ve cezası 2 yıl ertelendi.

    Mahkemenin verdiği kararda, kadının, koronavirüsün bulaşıcı olduğunu bilmesine rağmen odadan kaçmış olduğu ve aynı zamanda bu hareketinin başkalarına bulaştırma riski taşıdığı belirtildi.

    PARA CEZASI DA KESİLDİ

    Mahkeme ayrıca şahsa, son kararın verilmesinden sonraki 6 ay içinde temyize tabii olmak üzere 20 bin yeni Tayvan doları (698 ABD doları) para cezası kesti.

    Tayvan da karantinadan kaçan kadına 50 gün hapis cezası #1


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