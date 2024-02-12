Tayvan'da şaşırtan olay: Sarhoşken yüzüstü uyuyan adam kör uyandı Tayvan'da 44 yaşındaki bir kişi, içki içtikten sonra yüzüstü uyuyakaldı. 3 saat boyunca gözüne baskı yapan bir pozisyonda uyuyan hastanın, bir gözünde kalıcı körlük oluştu.

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Tayvan'da görenleri şaşkına çeviren bir olay meydana geldi.

Puzi şehrinde yaşayan 44 yaşındaki bir şahıs, sol gözünde üç gün süren körlük ve ağrının ardından acil servise gitti.

İçki içtiği ve uyku ilacı aldığı bir gece şikayetlerinin başladığını anlatan hasta, gözüne baskı uygulanacak şekilde uyuyakaldığını dile getirdi.

Sol gözü ışığa tepki vermedi ve hareket etmedi

Tedavi olmak üzere hastaneye giden adamın sol gözünün ışığa tepki vermediği ve hareket etmediği tespit edildi.

Daily Mail'in aktardığına göre, göz kaslarının felç olduğuna kanaat getiren doktorlar, adamın 'oftalmopleji' yaşadığını belirledi.

Doktorlar, göz üzerindeki baskının, gözün şeffaf yüzeyinin hemen altında bulunan subkonjektif kan damarlarının yırtılmasına neden olduğunu kaydetti.

Dışarıya doğru fırladı

44 yaşındaki hastaya, 'iskemik optik nöropati (İON)' ve 'koroidopati' teşhisi konuldu.

Hastanın sol gözü, yaralanma nedeniyle de dışarıya doğru fırladı.

Öte yandan vaka raporunu 'New England Journal of Medicine' dergisinde yayınlayan uzmanlar, alkol ve sakinleştirici madde kullanımıyla olan ilişkisi nedeniyle bu durumu "cumartesi gecesi retinopatisi" olarak tanımladı.