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- Tayvan'ı tayfun vurdu: 300 kişi dağda mahsur kaldı
Tayvan'ı tayfun vurdu: 300 kişi dağda mahsur kaldı
- 19.10.2022 - 13:15
- Güncelleme : 19.10.2022 - 16:06
Tayvan'nın kuzeydoğusunda etkili olan Nesat Tayfunu'nun getirmiş olduğu şiddetli yağmur, pek çok bölgede heyelana sebep oldu.
Yağan yağmurdan en çok etkilenen bölgelerden biri olan Yilan şehrinde Datong bölgesinde yollar ulaşıma kapandı.
300 Tayvanlı vatandaş dağda mahsur kaldı
Kötü hava koşulları sebebiyle Datong bölgesinde bulunan otelde kalan 300 Tayvanlı, dağın ortasında mahsur kaldı.
Dağda bulunan otel tesisinde mahsur kalan kişiler için yeterli yiyeceğin bulunduğu bilgisi edinildi.
Bölgeye kurtarma ekipleri geldi
Tufanın etkisini gösterdiği bölgeye arama ve kurtarma ekipleri sevk edildi.
İHA'nın haberine göre; bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ederken, yapılan planlama sonucu dağda mahsur kalan kişilerin önce yaya olarak dağdan güvenli bir noktaya kadar indirilmesi, ardından gelen araçlarla olay yerinden tahliye edilmesi bekleniyor.