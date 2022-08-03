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    Tayvan’dan Çin’e yanıt: Hiçbir askeri işgale göz yummayacağız

    Tayvan Anakara İşleri Konseyi, Çin Komünist Partisi'nin, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin Tayvan ziyaretine ilişkin açıklamalarını eleştirdi.
    • 03.08.2022 - 16:23
    • Güncelleme : 03.08.2022 - 17:00
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    Tayvan’dan Çin’e yanıt: Hiçbir askeri işgale göz yummayacağız

    ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin Tayvan ziyareti, Amerika Birleşik Devletleri ve Çin arasında gerilimi tırmandırdı.

    İki ülke arasında kriz çıkaran Pelosi’nin Tayvan ziyareti tamamlandı.

    Çin’in tutumu eleştirildi

    Pelosi ve beraberindeki heyetin Tayvan’dan ayrılmasının ardından Tayvan Anakara İşleri Konseyi yaptığı resmi açıklamada, Çin’in sert tutumunu eleştirdi.

    Tayvan’dan Çin’e yanıt: Hiçbir askeri işgale göz yummayacağız #1

    Tayvan Anakara İşleri Konseyi (MAC), açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

    "Pelosi'nin ziyareti Tayvan-ABD dostluğunun önemli bir göstergesidir"

    "Tayvan’ın ülkenin özgürlük ve demokrasi değerlerini destekleyen uluslararası dostlara her zaman kapısı açıktır. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan ziyareti, güvenlik çıkarlarına bağlı uzun süredir devam eden güçlü Tayvan-ABD dostluğu ve ortaklığının önemli bir göstergesidir.

    Tayvan, 23 milyon nüfusuyla sağlam demokratik direnci olan bir toplumdur. Bu özelliği sayesinde Tayvan’a uluslararası destek sağlanması çok olağandır. Otoriter rejimlerin ulusal egemenliğimize yönelik tacizlerini engellemede ve Hint-Pasifik bölgesinin hem barış hem de istikrarını birlikte korumada başarılı olacağımıza kuvvetle inanıyoruz.

    Tayvan’dan Çin’e yanıt: Hiçbir askeri işgale göz yummayacağız #2

    "Tayvan'a verdikleri desteği geri çekmeye zorlamayı amaçlayan baskı politikaları olduğunu fark ettik"

    MAC olarak Tayvan’a yönelik Çin Komünist Partisi (ÇKP) tarafından yapılan sindirme ve misilleme hareketlerini yakından takip ederek yürüttüğümüz araştırma sonucunda tüm bu kampanyanın ÇKP tarafından organize edilen, küresel toplumu Tayvan'a verdikleri desteği geri çekmeye zorlamayı amaçlayan baskı politikaları olduğunu fark ettik.

    "MAC otoriterliğin yayılmasını durdurmak için karşı önlemler almaya çağırıyor"

    ÇKP'nin Tayvan Boğazı ve bölgedeki durumları daha da kötüleştirerek Tayvan'ı bir birleşme müzakeresine zorlama hedefini ilerletmek için Tayvan'ı izole ve çaresiz hale getirme ihtimalini göz ardı etmiyoruz.

    Eğer bu gerçekleşirse, Doğu Asya'nın barışı ve refahı büyük tehlike altına girecek. MAC, demokratik ulusları dayanışma göstermeye, tutumumuzu açık bir şekilde dile getirmeye ve otoriterliğin yayılmasını durdurmak için karşı önlemler almaya çağırıyor.

    Tayvan’dan Çin’e yanıt: Hiçbir askeri işgale göz yummayacağız #3

    Tayvan Boğazı'nın iki yakasının birbirine tabi olmadığının bir gerçek olduğu belirtildi

    Pekin makamlarından gelen hiçbir baskı bu gerçeği değiştiremez. Hükümetimiz, Tayvan Boğazı'nda barışı koruma politikamızda tutarlı olmaya devam ediyor. Ulusal egemenliğimizi kararlı bir şekilde koruyoruz ve hiçbir ‘askeri işgale’ göz yummayacağız.

    ÇKP'nin gayri meşru ve haksız eylemleri Tayvan Boğazı'nın statükosunu baltaladı, insanların hayatlarını ve varlıklarını tehlikeye atarak kurallara dayalı var olan uluslararası düzeni ciddi şekilde ihlal etti.

    Buna karşılık hükümetimiz kurumlar arası toplantılar düzenliyor, durumun gelişmelerini yakından izliyor, yanıtlarımızda sağduyulu ve dikkatli davranmaya özen gösteriyoruz. İşte bu yüzden de ÇKP'nin toplumumuzu bölmek için bilişsel savaş ve sızmalarını önlemeye devam ediyoruz."

    "Ordumuz Çin’le olan durumla ilgili yüksek alarmda"

    İHA'nın haberine göre; ayrıca açıklamada ABD dahil olmak üzere komşu ülkelerle yakın temas ve işbirliği içerisinde olunduğu belirtilerek, "Ordumuz Çin’le olan durumla ilgili yüksek alarmda. Zamanında ve uygun tepkiler vermeye tamamen hazır. Tayvan halkı, hükümetimizin her türlü duruma karşı hazır olduğundan emin olabilirler." ifadeleri yer aldı.

    Tayvan’dan Çin’e yanıt: Hiçbir askeri işgale göz yummayacağız #4

    Tayvan’dan Çin’e yanıt: Hiçbir askeri işgale göz yummayacağız #5

    Tayvan’dan Çin’e yanıt: Hiçbir askeri işgale göz yummayacağız #6


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