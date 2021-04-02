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    Tayvan'ın Hualien bölgesinde tren kazası

    Tayvan'ın doğusundaki Hualien bölgesinde trenin raydan çıkması sonucu 36 kişi öldü, 60 kişi yaralandı.
    • AA
    • 02.04.2021 - 07:52
    • Güncelleme : 02.04.2021 - 08:38
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    Tayvan'ın Hualien bölgesinde tren kazası

    Tayvan ulusal basınındaki haberlere göre, yaklaşık 350 yolcu taşıyan 8 vagonlu tren, Hualien bölgesinde girdiği tünelde raydan çıktı.

    Trenin 4. ve 5. vagonları ağır hasar alırken olay yerine itfaiye ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

    36 KİŞİ ÖLDÜ, 60 KİŞİ YARALANDI

    Kazada 36 kişinin hayatını kaybettiği, 60 kişinin yaralandığı belirlendi.

    Tayvan lideri Tsai Ing-wen, ilgili bakanlık ve kuruluşların kazaya ilişkin gerekli çalışmaları başlatmalarını istedi.

    Tayvan ın Hualien bölgesinde tren kazası #1

    Tayvan ın Hualien bölgesinde tren kazası #2

    Tayvan ın Hualien bölgesinde tren kazası #3

     

    Tayvan ın Hualien bölgesinde tren kazası #4

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