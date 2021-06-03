Kaohsiung Limanı'nda, bir yük gemisi vinçlere çarptı. 2 mühendis vinç enkazının altında mahsur kaldı, 1 kişi ise yaralandı.

Tayvan'ın Kaohsiung Limanı 70’inci iskelesinde yer alan Tayvan merkezli konteyner nakliye şirketi Yang Min Marine Transport’a ait konteyner alanında, Hong Kong merkezli konteyner nakliye ve lojistik şirketi Orient Overseas Container Line'a (OOCL) ait bir yük gemisi 2 adet vince çarptı.

Kaza ilgili yetkililerden yapılan açıklamada, birçok konteynerin devrildiği belirtildi.

MÜHENDİSLER KURTARILDI

33 yaşındaki Lin ve 31 yaşındaki Yang soyadlı 2 mühendisin vinçlerin enkazı altına mahsur kaldığı, Chang isimli liman işçisinin kolundan hafif bir şekilde yaralandığı belirtildi.

Yapılan kurtarma çalışmaları sonucunda, mühendislerin kurtarıldığı ifade edildi.

Olay yerine yakın bazı yolların kapatabileceği açıklandı.

Tayvan'ın Kaohsiung Limanı'nda yük gemisi vinçlere çarptı VİDEO



NAKLİYE GECİKMELERİNİN OLABİLECEĞİ KAYDEDİLDİ

Bölgedeki enkaz temizlenene ve yetkililerin olaya ilişkin başlattığı soruşturma tamamlayana kadar, yerel aksamaların devam edebileceği kaydedildi.

Bölgedeki kargo trafiğinin diğer iskelelere yönlendirmeye çalışılacağı, önümüzdeki günlerde 70’inci iskelede nakliye gecikmelerinin olabileceği belirtildi.