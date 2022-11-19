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    TBMM Başkanı Şentop’a 'Devlet Nişanı' takdim edildi

    Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop’a eski Türkmenistan Cumhurbaşkanı Kurbankulu Berdimuhamedov tarafından "Devlet Nişanı" takdim edildi.
    • 19.11.2022 - 00:48
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    TBMM Başkanı Şentop’a 'Devlet Nişanı' takdim edildi

    Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, temaslarda bulunmak üzere Aşkabat’ı ziyaret etti.

    Devlet Nişanı verildi

    Türkmenistan Ulusal Konseyi Halk Maslahatı Başkanı, eski Türkmenistan Cumhurbaşkanı Kurbankulu Berdimuhamedov, Şentop’a, "Bağımsız Türkmenistan'a Büyük Sevgisi İçin" Devlet Nişanı'nı takdim etti.

    İlk defa bir meclis başkanına takdim edilen nişan, Türkmenistan ile diğer devletler ve uluslararası kuruluşlar arasındaki ekonomik ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesine yapılan katkı dolayısıyla veriliyor.

    TBMM Başkanı Şentop’a Devlet Nişanı takdim edildi #1

    "Kardeşliğin ilelebet devamı için daha da büyük bir gayretle çalışacağım"

    AA'nın haberine göre Şentop, verilen nişan dolayısıyla Kurbankulu Berdimuhamedov ve Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov’a teşekkür ederek, şunları kaydetti: "Bu nişanı, Türkiye ve Türkmenistan arasında güçlenen ilişkilerin somut bir tezahürü olarak kabul ediyorum. Bu teveccühün bir teşekkürü olarak Türkiye ve Türkmenistan ilişkilerinin daha da geliştirilmesi ve kardeşliğin ilelebet devamı için daha da büyük bir gayretle çalışacağım."

    TBMM Başkanı Şentop’a Devlet Nişanı takdim edildi #2

    TBMM Başkanı Şentop’a Devlet Nişanı takdim edildi #3


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