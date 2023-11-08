TBMM'deki İsrail boykotu dünya basınında İsrail'e destek veren şirketlerin ürünlerinin parlamento kampüsünde satışı yasaklandı. Karar, dünya basınında geniş yankı uyandırdı.

AA & Ensonhaber

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), İsrail'in Gazze'ye saldırıları nedeniyle boykot kararı aldı.

İsrail'i desteklediği belirtilen şirketlerin ürünleri, Meclis'in restoranlarında, kafeteryalarında ve çay ocaklarında satılmayacak.

Karar, başta İsrail olmak üzere, dünya basınında geniş yankı uyandırdı.

Times of Israel: İsrail'i destekleyen şirketlere boykot

Times of Israel, "Türkiye Parlamentosu, İsrail'i destekleyen şirketleri boykot edeceğini duyurdu" diye yazdı.

İsrail merkezli gazetenin haberinde şu nota yer verildi:

TBMM'den yapılan açıklamaya göre karar, Meclis Başkanı Numan Kurtuluş tarafından, 'İsrail'in savaş suçlarına destek verdiğini açıkça beyan ettiği' iddia edilen şirketlerin ürünlerinin satışına yönelik 'kamuoyunun hassasiyetini' desteklemek amacıyla verildi.

Türkiye'nin, geçen hafta İsrail büyükelçisini istişarelerde bulunmak üzere geri çağırdığı da anımsatıldı.

Politico: Satılmayacak

ABD merkezli Politico dergisi de İsrail'i destekleyen şirketlerin ürünlerinin parlamento yerleşkesindeki restoran, kafeterya ve çayhanelerde satılmamasına karar verildiğini aktardı.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme” gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315’i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail’e göre 31 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi’ndeki çatışmalarda ölen asker sayısı 33'e yükselirken Kassam Tugayları'nın elinde 242 İsrailli esir bulunuyor. İşgal altındaki Batı Şeria’da da bir İsrail askeri öldü.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarda 4 bin 324'ü çocuk, 2 bin 823'ü kadın olmak üzere 10 bin 569 Filistinli öldürüldü, en az 26 bin 475 kişi yaralandı.

Batı Şeria ve Kudüs’te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 163 Filistinliyi öldürdü.