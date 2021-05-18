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Tedavi için Mısır’da bulunan Gazzeli yaralılardan biri 5 yaşında

Tedavi için Mısır’da bulunan Gazzeli yaralılardan biri 5 yaşında

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılar sonucu yaralanan Filistinlilerin tedavilerine Mısır’da devam ediliyor. Tedavisi süren yaralılardan biri 5 yaşında bir kız.