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    Tedavi için Mısır’da bulunan Gazzeli yaralılardan biri 5 yaşında

    İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılar sonucu yaralanan Filistinlilerin tedavilerine Mısır’da devam ediliyor. Tedavisi süren yaralılardan biri 5 yaşında bir kız.
    • AA
    • 18.05.2021 - 00:06
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    Tedavi için Mısır’da bulunan Gazzeli yaralılardan biri 5 yaşında

    İsrail’in Gazze’ye saldırılar devam ederken, çocukların da aralarında bulunduğu yaralı ve hayatını kaybedenlerin sayısı gün geçtikçe artıyor.

    10 Mayıs'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlenen saldırılarda 61'i çocuk, 36'sı kadın olmak üzere 212 kişi yaşamını yitirdi, 1400 kişi yaralandı.

    İSRAİL 5 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN ÜSTÜNE BOMBA ATMIŞ

    Mısır hükümeti, Kuzey Sina vilayetinde 3 hastane Gazze’de yaralananlar için tahsis edilmişti.

    Refah Sınır Kapısı’ndan Mısır’a getirilen ilk grup yaralıların arasında 5 yaşında bir çocuğun da bulunduğu belirtildi.

    3 kişiden oluşan yaralıların tedavilerine bölge hastanelerde devam edilirken, gruptaki en küçük yaralı olan 5 yaşındaki kız çocuğunun ayağında kırıklar olduğu öğrenildi.

    Tedavi için Mısır’da bulunan Gazzeli yaralılardan biri 5 yaşında #1

    Tedavi için Mısır’da bulunan Gazzeli yaralılardan biri 5 yaşında #2

    Tedavi için Mısır’da bulunan Gazzeli yaralılardan biri 5 yaşında #3

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