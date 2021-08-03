Euro
9.9839
0.61%
Dolar
8.411
0.76%
Altın
489.71
0.61%
Borsa
1.409
0.65%
Bitcoin
321.885
-3.23%
EXEN Coin
23.61
-2.23%
31ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 31 C

    Tekirdağ'da ormanlık alanlara havadan ve karadan kontrol

    Vatandaşları mangal ve semaver yakmamaları konusunda uyaran polis ekipleri, yangınlara karşı duyarlı olunmasını istedi.
    • AA
    • 03.08.2021 - 17:46
    • Güncelleme : 03.08.2021 - 17:57
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Tekirdağ'da ormanlık alanlara havadan ve karadan kontrol

    Orman yangınlarının ardından Tekirdağ'da yetkililer, alarm durumuna geçti.

    Kapaklı ilçesindeki ormanlık alanlarda olası yangınlara karşı havadan ve karadan denetim gerçekleştirildi.

    VATANDAŞLAR UYARILDI

    İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezine yakın mesafedeki Kazak Gölü mesire alanında bulunan vatandaşları, ormanlık alanda mangal ve semaver yakmamaları konusunda uyardı.

    Araçlardan anons yapan ekipler, vatandaşların yangınlara karşı duyarlı olmasını istedi.

    DENETİMLER DEVAM EDECEK

    Ekipler, bölgede drone ile havadan denetim gerçekleştirdi. Denetimlerin, özellikle sıcak havalar bitene kadar devam edeceği bildirildi.

    Tekirdağ da ormanlık alanlara havadan ve karadan kontrol #1

    Tekirdağ da ormanlık alanlara havadan ve karadan kontrol #2

    Tekirdağ da ormanlık alanlara havadan ve karadan kontrol #3

    Tekirdağ da ormanlık alanlara havadan ve karadan kontrol #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir