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- Tekirdağ'da ormanlık alanlara havadan ve karadan kontrol
Tekirdağ'da ormanlık alanlara havadan ve karadan kontrol
Vatandaşları mangal ve semaver yakmamaları konusunda uyaran polis ekipleri, yangınlara karşı duyarlı olunmasını istedi.
- AA
- 03.08.2021 - 17:46
- Güncelleme : 03.08.2021 - 17:57
Orman yangınlarının ardından Tekirdağ'da yetkililer, alarm durumuna geçti.
Kapaklı ilçesindeki ormanlık alanlarda olası yangınlara karşı havadan ve karadan denetim gerçekleştirildi.
VATANDAŞLAR UYARILDI
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezine yakın mesafedeki Kazak Gölü mesire alanında bulunan vatandaşları, ormanlık alanda mangal ve semaver yakmamaları konusunda uyardı.
Araçlardan anons yapan ekipler, vatandaşların yangınlara karşı duyarlı olmasını istedi.
DENETİMLER DEVAM EDECEK
Ekipler, bölgede drone ile havadan denetim gerçekleştirdi. Denetimlerin, özellikle sıcak havalar bitene kadar devam edeceği bildirildi.