Teknoloji şirketlerinde işten çıkarma dalgası genişliyor

Küresel ekonominin yavaşlamasıyla özellikle ABD ve Avrupa'da pek çok şirket, çalışan sayısını azaltma yoluna gittiğini ya da yeni işe alımlara ara verdiğini duyuruyor.

Kovid-19 salgınının ardından hızlı ekonomik toparlanmayla gelen yüksek enflasyon, artan faiz oranları ve Rusya-Ukrayna savaşı ile tırmanan enerji krizi küresel ekonomiyi yavaşlatırken, özellikle ABD ve Avrupa'da pek çok şirket, çalışan sayısını azaltma yoluna gittiğini ya da yeni işe alımlara ara verdiğini duyuruyor.

Kovid-19 kısıtlamalarının bu yıl sona ermesi ve çoğu ekonomik faaliyetin yeniden başlamasına karşın resesyon ve yüksek enflasyon nedeniyle işten çıkarmalar, en büyük küresel sorunlardan biri haline geliyor.

Salgın ile başlayan küresel ekonomideki yokuş aşağı iniş hala tam olarak durdurulamadı. Enflasyon endişeleri, yükselen faizler ve jeopolitik sorunlar borsaların inişli çıkışlı olmasına neden olurken, yüksek enflasyon ve artan faiz oranlarıyla küresel ekonominin görünüme ilişkin karamsarlık, şirketleri maliyetlerini düşürmeye yönelik adımlar atmaya zorluyor.

İşe alımlar artmıştı

Salgınla birlikte teknoloji firmaları, e-ticaret harcamalarındaki yükseliş nedeniyle iş alımlarını artırmıştı.

Salgının ardından hızlı ekonomik toparlanmayla gelen yüksek enflasyon, artan faiz oranları ve Rusya-Ukrayna savaşı ile tırmanan enerji krizi küresel ekonomiyi yavaşlatırken, özellikle ABD, Avrupa ve Asya'da pek çok şirket, çalışan sayısını azaltma yoluna gittiğini ya da yeni işe alımlara ara verdiğini duyuruyor.

Küresel ekonomik belirsizliklerle karşı karşıya kalan şirketler, maliyetlerini düşürmeye yönelik adımlar atmak ve iş alımlarda frene basmak zorunda kalırken, özellikle teknoloji şirketlerinin bozulan makroekonomik görünüme uyum sağlamada zorluk yaşadığı görülüyor.

Teknoloji şirketleri elemanlarını çıkarıyor

Büyük teknoloji şirketlerine ev sahipliği yapan ABD'de personel sayısı azalıyor. Amazon, Meta ve Twitter, bu yıl birkaç bin çalışanını işten çıkarırken, diğer teknoloji şirketlerinin de Kovid-19 salgınının ilk günlerine yaklaşan bir hızda istihdamı azaltmaya çalışması dikkati çekiyor.

Özellikle kripto para piyasasının gerilemesinden bu yana dijital şirketlerin personel sayısında düşüş yaşanması dikkati çekiyor.

ABD'de teknoloji sektöründe bu yıl 90 binden fazla çalışan işinden oldu

ABD'de özellikle teknoloji alanında faaliyet gösteren birçok şirket, çalışan sayısını azaltma veya işe alımları durdurma kararı aldı.

ABD'de teknoloji sektöründe bu yıl 90 binden fazla çalışan işinden oldu. Uzmanlar, birçok teknoloji şirketinin salgın döneminde fazla işe alım yaptığını ve şimdi zor zamanlar yaşadığını ifade ediyor.

Amazon ve Meta gibi 3. çeyrek finansal sonuçları beklentilerin altında kalan teknoloji şirketlerinin hisseleri değer kaybetti ve bu şirketlerin piyasa değerlerinden milyarlarca dolar eridi.

Amazon, 10 bin kişiyi işten çıkarmaya planlıyor

ABD'de özellikle teknoloji sektöründe işten çıkarmaya giden şirketlerin sayısı her geçen gün artıyor.

e-ticaret sektörünün en büyük şirketi Amazon, küresel iş gücünün yüzde 3'üne denk gelen 10 bin kişiyi işten çıkarmayı planlıyor. İşten çıkarmaların insan kaynakları, perakende ve yapay zeka destekli sanal asistan Alexa gibi ürünleri içeren cihazlar departmanından olması bekleniyor. Söz konusu planın uygulanması halinde ABD'li şirketin 1994'teki kuruluşundan bu yana en büyük işten çıkarma yaşanmış olacak.

Satış bölümünde yaklaşık 100 kişinin işine son veren Adobe Inc., bazı çalışanlarını da şirket içinde başka pozisyonlara kaydırdı.

Kişisel bilgisayarlara olan talebin azalması HP Inc.'nin karını etkilerken, şirket, gelecek 3 yıl içinde 6 bin çalışanını işten çıkaracak.

Dünyanın en büyük mikroçip üreticilerinden Intel'in çalışan sayısını yüzde 20 azaltmayı planladığı belirtilirken, Microsoft'un 1.000'e yakın çalışanının işine son verdiği bildirildi.

Facebook'un sahibi Meta, 11 binden fazla çalışanını işten çıkaracak

Meta Üst Yöneticisi Mark Zuckerberg, 9 Kasım'da şirket çalışanlarıyla paylaştığı mesajda, iş gücünde yüzde 13 azaltmaya gitme ve 11 binden fazla çalışanın işine son verme kararı aldığını aktardı.

Zuckerberg, isteğe bağlı harcamaları azaltarak ve gelecek yılın ilk çeyreğine kadar işe alımlara ara vererek daha verimli bir şirket olmak için bir dizi ek adım attıklarını belirtti.

Söz konusu ortamda sermayenin daha verimli kullanılması gerektiğini aktaran Zuckerberg, şirketin kaynaklarının çoğunu yüksek öncelikli büyüme alanına kaydırdıklarını, işletme maliyetlerini düşürdüklerini ve verimliliği artırmak için ekipleri yeniden yapılandırdıklarını bildirdi.

Meta'nın hisse fiyatı, bu yıl yüzde 60'tan fazla değer kaybetti. Apple'ın yeni gizlilik politikasının uygulamaya geçmesi kullanıcıların izinleri olmadan izlenmesini zorlaştırırken, Facebook'un yeni duruma uyum sağlayamadığı belirtiliyor. Facebook, gelirlerinin yüzde 90'ını reklamlardan elde ediyor. Bu arada, Meta'da işe alımları dondurma süresinin 2023'ün ilk çeyreğine kadar uzatılması bekleniyor.

Twitter'da işten çıkarmalar başladı

Elon Musk'ın 44 milyar dolara satın alması sonrası sosyal medya şirketi Twitter'da işten çıkarmalar başladı. Elon Musk, e-posta yoluyla 3 bin 700'den fazla Twitter çalışanını işten çıkardı. Twitter'daki işten çıkarmaların ekonomik kaygılardan çok, Twitter'ın Musk tarafından satın alınması ve beraberindeki borçla ilgisinin olması dikkati çekiyor.

ABD'de Netflix, Robinhood, Snap, Shopify, Peloton ve Calm gibi şirketler de daha önce personel sayısını azaltma yoluna gideceklerini duyurmuştu.

Netflix 450 çalışanının işine son verirken, Peloton 800'den fazla kişinin işten çıkarılacağını, Robinhood çalışan sayısını yüzde 23, Snapchat yüzde 20, Shopify yüzde 10, Cameo yüzde 25 ve Calm yüzde 20 azaltacağını açıklamıştı.

Apple'ın da araştırma ve geliştirme dışındaki tüm alanlarda işe alımları durdurma kararı aldığı bildirildi.

Otomobil üreticileri de çalışan sayısını azaltıyor

ABD'li teknoloji şirketlerinin yanı sıra otomobil üreticileri de iş gücünü azaltma yoluna gidiyor.

Ford Motor, maliyetleri düşürmek ve içten yanmalı araçlardan elektrikli araçlara geçiş yapmak için yaklaşık 3 bin beyaz yakalı çalışanını işten çıkardı.

ABD'li elektrikli araç üreticisi Tesla'nın Üst Yöneticisi de olan Musk ise haziran ayında şirketin üst düzey yöneticilerine "dünya genelindeki tüm işe alımları durdurun" başlıklı bir e-posta göndermişti. Musk, e-postada, ekonomiye dair "süper kötü bir his" taşıdığını ve çalışan sayısının yüzde 10 azaltılması gerektiğini savunmuştu.

Merkezi ABD'de bulunan finansal hizmetler şirketi Morgan Stanley, dünya çapındaki 81 bin 567 kişilik çalışanından yaklaşık 1.600'ünü işten çıkardı.

Avrupa'da da işten çıkarmalar enflasyon ve resesyon endişeleriyle artıyor

Son 30 yılın en yüksek enflasyon oranları ve Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle Avrupa'da da işten çıkarmalar artış gösterdi.

Son 2 yılda gönüllü işten ayrılmalar yoluyla binlerce kişilik istihdam kaybı yaşayan Fransa'nın bayrak taşıyıcısı Air France, yaklaşık 300 yer personelinin görevine son vermek için sendikalarla müzakere yürütüyor.

Merkezi İsveç'te bulunan ödeme şirketi Klarna, yüksek enflasyon ve Rusya-Ukrayna savaşının ticarete olumsuz etkileri nedeniyle 7 bin çalışanından yaklaşık yüzde 10'unu işten çıkaracağını açıkladı.

Alman kimya şirketi BASF, işten çıkarmalar da dahil olmak üzere 2024'e kadar Avrupa'da yıllık maliyetleri 500 milyon avro azaltacak planını duyururken, Alman tüketici ürünleri şirketi Henkel de artan maliyetler ve düşük talep ile mücadele etmek için 2 bin kişiyi işten çıkardı.

Alman otomotiv ve sanayi tedarikçisi Schaeffler, yeniden yapılanma sürecinde 2026'ya kadar 1.300 kişinin daha işine son verileceğini duyurdu. Online otel rezervasyon portalı Booking.com da Kovid-19 salgınından beri 4 bin 375 çalışanının işine son verdi. Yılın başında Unilever, yeniden yapılanma kapsamında 1.500 çalışanını işten çıkardı.

Asya'da da teknoloji şirketleri işten çıkarma yoluna gitti

AA'nın haberine göre, Asya'da da teknoloji şirketlerinin yaklaşan resesyon öncesi işten çıkarmalar yoluna gitmesi dikkati çekiyor.

Çinli teknoloji şirketi Alibaba, yavaşlayan satışlar sonrası maliyetleri kısmak için yaklaşık 10 bin çalışanına veda etti.

Credit Suisse Group, Asya'da 9 bin kişiyi işten çıkarmak için kapsamlı planlar yaparken, merkezi Çin'de bulunan Tencent, 5 bin 500 çalışanının işine son verdi.

Merkezi Hindistan'da bulunan Blinkit de yaklaşık 1.600 çalışanından yüzde 5'ini işten çıkardı.