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Teksas’ta dev hortum korkuttu

Teksas’ta dev hortum korkuttu

Bir sürücü, yoldan geçerken dev hortumu kayda aldı. Bölgenin meteoroloji servisi de “Kendinizi savrulan enkaz parçalarından koruyun” açıklamasını yaptı.