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    Teksas’ta dev hortum korkuttu

    Bir sürücü, yoldan geçerken dev hortumu kayda aldı. Bölgenin meteoroloji servisi de “Kendinizi savrulan enkaz parçalarından koruyun” açıklamasını yaptı.
    • 24.05.2022 - 17:35
    • Güncelleme : 24.05.2022 - 17:47
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    Teksas’ta dev hortum korkuttu

    ABD'nin Teksas eyaletine bağlı Morton'da hortum çıktı.

    O anlar yoldan geçen sürücülerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

    ‘Dışarı çıkmayın’

    Meteoroloji servisi, bölge halkına dışarı çıkmama ve dikkatli olma uyarısında bulundu.

    Uyarıda ayrıca, ‘hortum araçlara ve çatılara zarar verebilir’ denildi.

    ABD'nin Texas eyaletinde çıkan dev hortum VİDEO

    “Kendinizi enkaz parçalarından koruyun”

    Bir uyarı da Morton sakinlerine geldi.

    Meteoroloji servisi, “Kendinizi savrulan enkaz parçalarından koruyun” açıklamasını yaptı.

    Teksas’ta dev hortum korkuttu #1

    Teksas’ta dev hortum korkuttu #2

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