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Teksas'ta dev kum fırtınası
ABD'nin Teksas eyaletinde etkili olan dev kum fırtınasında görüş mesafesi düştü.
- 12.05.2022 - 17:33
- Güncelleme : 12.05.2022 - 17:55
ABD'nin Teksas eyaletini dev kum fırtınası vurdu.
Teksas eyaletine bağlı Amarillo'da etkili olan kum fırtınasında görüş mesafesi düşerken, araçlar yollarda güçlükle ilerledi.
Kum fırtınası kamerada
İHA'nın haberine göre, gökyüzünün dev toz bulutuyla kaplandığı olay, kameralara yansıdı.
"Haboob" olarak da adlandırılan hava olayı, genellikle 10 ila 30 dakika sürüyor.
Teksas'ta dev kum fırtınası VİDEO