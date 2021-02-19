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    Teksas'ta elektrik krizi sırasında eyalet senatörü tatile gitti

    Teksas'ta elektrik krizi sırasında eyalet senatörü tatile gitti

    Eyalette milyonlarca kişinin zor günler geçirdiği bir dönemde, Senatör Cruz'un tatile gitmesi tepkilere neden oldu.
    • Haber Merkezi
    • 19.02.2021 - 10:55
    • Güncelleme : 19.02.2021 - 11:30
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    ABD'nin Teksas eyaletinde dondurucu soğuklar, hayatı durma noktasına getirdi.

    Eyalette olumsuz hava koşulları nedeniyle yaşanan elektrik kesintisinin ardından 20 milyondan fazla kişi elektriksiz kaldı.

    Birçok kişinin, evlerinde ya da arabalarında karbonmonoksit zehirlenmesi sebebiyle yaşamını yitirdiği belirtildi.

    TEKSAS'TA HAYAT FELÇ OLDU, SENATÖR TATİLE ÇIKTI

    Su boruları, dondurucu soğuklardan dolayı patlarken, Teksaslılara çeşmeden akan suyu kaynatmadan içmemeleri önerildi. Boruların, battaniye sarılarak sıcak tutulması tavsiyesinde bulunuldu.

    Teksas'ta yaşanan krize rağmen eyalet senatörü Cumhuriyetçi Ted Cruz, Meksika'nın Cancun şehrine tatile gitti.

    Tepkiler üzerine geri dönerek, yolculuğu için "hata" nitelendirmesi yapan ancak özür dilemeyen Cruz, okulların tatil olması nedeniyle kızlarının, arkadaşlarıyla tatile çıkmak istediğini kaydetti.

    Teksas'ta elektrik krizi sırasında eyalet senatörü tatile gitti ViDEO

    Teksas ta elektrik krizi sırasında eyalet senatörü tatile gitti #1

    "İYİ BİR BABA OLMAK İSTEDİM"

    Cruz, "İyi bir baba olmak istedim ve onlara eşlik ettim. Ekibim ve ben yetkililerle irtibat halindeyiz. Elektriğimizin gelmesini, suyumuzun akmasını, evlerimizin ısınmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

    Senatör, hafta sonunu Meksika'da geçirmek istediğini ancak Teksas'ta olması gerektiğini düşünerek geri geldiğini söyledi ve ekledi:

    "Bu seyahat hakkındaki bağırış çağırışların, Teksaslıların asıl ilgilendiği gerçek meselelerin önüne geçmesini istemedim."

    Teksas ta elektrik krizi sırasında eyalet senatörü tatile gitti #2

    DEMOKRATLAR TEPKİLİ: TEKSASLILAR ÖLÜYOR, CRUZ CANCUN'A UÇUYOR

    Demokratlar, kar fırtınasının yol açtığı olumsuzluklar karşısında Cruz'un tutumuna tepki gösterdi, senatörün istifasını istedi.

    Demokrat Parti Teksas Temsilciliği, "Teksaslılar ölüyor ve siz Cancun’a uçuyorsunuz." ifadesiyle tepkisini dile getirdi.

    Demokrat Parti Teksas Temsilcisi Gene Wu, sosyal medya hesabından, "Düşünün, Teksas Senatörü Ted Cruz, eyalette insanlar donarak ölürken ve su bulamadıkları için donmuş suyu ateşte eritmek zorunda kalırken, Cancun'a uçtu." paylaşımında bulundu.

    Demokrat Partili Temsilci Mark Pocan da "Milyonlarca Teksaslı elektriksiz ve susuz bir şekilde acı çekerken, siz Cancun'daki bir plajda uzanmaktaysanız, sizin için iklim değişikliğine inanmamak kolay olmalı." diye yazdı.

    Teksas ta elektrik krizi sırasında eyalet senatörü tatile gitti #3

    KESİNTİ DEVAM EDECEK

    Teksas eyaletine bağlı Houston'da Belediye Başkanı Sylvester Turner, elektrik kesintisinin birkaç gün daha sürmesini beklediklerini kaydetti.

    Soğuk hava şartlarına karşı inşa edilmeyen evlerdeki ısıtma sistemleri devre dışı kaldı.

    Teksaslılar, çareyi kiliseleri ve iş yerlerini ısınma merkezlerine dönüştürmekte buldu.

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    Teksas'ta tüp ve su kuyruğu ViDEO

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