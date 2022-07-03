Teksas'ta okul katliamında suçlanan polis şefi istifa etti

Teksas'ta 21 kişinin öldüğü okul saldırısında ihmalkarlıkla suçlanan polis şefinin görevinden istifa ettiği açıklandı.

Uvalde okul bölgesi polis şefi Pete Arredondo, Robb İlkokulu saldırısına geç müdahale etmekle suçlanarak açığa alınmasının ardından Uvalde Belediye Meclisindeki görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Teksas'ta yayın yapan Leader-News'e konuşan Arredondo, saldırıyla ilgili soruşturmanın sağlıklı ilerlemesi için istifasının "Uvalde için en iyi karar" olduğunu söyledi.

Uvalde saldırısında polisin zamanında müdahale etmediği tartışmaları

"AR-15" tipi otomatik saldırı silahı ile 24 Mayıs'ta Uvalde kasabasındaki Robb İlkokulu'na saldırı düzenleyen 18 yaşındaki Salvador Ramos, birbirine bitişik iki sınıfa girerek 19 çocuk ve 2 öğretmeni vurarak öldürmüştü.

Uvalde polisi, saldırgan okula girdikten sonra dışarıda bekleyen ailelerin yalvarış ve ısrarına rağmen 1 saat 17 dakika boyunca müdahale etmemekle eleştirilmişti.

Teksas Halk Güvenliği Departmanı Direktörü Steven McCraw, saldırıdan sonraki günlerde düzenlediği basın toplantısında, olay yerindeki komuta merkezinin "çocukların risk altında olmadığını" düşündüğünü, bu nedenle taktik timleri beklediğini söylemişti.

"Bu, yanlış bir karardı"

McCraw, "O sırada olay yeri komutanı, aktif bir saldırgan durumundan barikatların ardına sığınmış bir bireye geçildiğine inanıyordu. Ancak eldeki bilgilere göre, açıkça o sınıftaki çocuklar risk altındaydı ve saldırgan da hala aktifti. Bu, yanlış bir karardı." ifadesini kullanmıştı.

Uvalde okul bölgesi polis şefi Pete Arredondo da 10 Haziran’da Texas Tribüne gazetesine verdiği mülakatta, olay günü kendisini yavaşlatır düşüncesiyle telsizi yanına almadığını, kendisini ekipleri yöneten sorumlu amir olarak görmediğini ve yetkinin üst düzey başka birine devredildiğini düşündüğünü anlatmıştı.

"O gün kimseye sınıfa girmemesi konusunda talimat vermedim"

Saldırganı tahrik etmemek için okul koridorunda 40 dakika beklediğini belirten polis şefi, "Ben, o gün kimseye sınıfa girmemesi konusunda talimat vermedim, sadece gerekli yardımları istedim." açıklamasında bulunmuştu.

AA'nın haberine göre McCraw, saldırı hakkında süren soruşturma çerçevesinde 21 Haziran’da eyalet meclisi senato komitesine verdiği ifadede de Uvalde polisinin saldırıdaki müdahalesini "sefil bir başarısızlık" olarak nitelemiş, Uvalde okul bölgesi polis şefi Pete Arredondo’yu gecikmeden dolayı sorumlu tutarak onu "polislerin hayatını, çocukların hayatlarının önüne koymakla" suçlamıştı.

Arredondo, 24 Haziran'da açığa alınmıştı.