Demiryolunda gerçekleşen kaza sonucu yangın çıkarken, itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürme çalışmaları başlatıldı.

ABD’nin Teksas eyaletinde bulunan Cameron şehri yakınlarındaki demiryolunda, petrol taşıyan tren ile tır çarpıştı.

Cameron Polis Departmanı, çarpışma sonucu trende patlama meydana geldiğini ve yangın çıktığını duyurdu.

5 VAGONDA YANGIN ÇIKTI

Burlington Kuzey Santa Fe (BNSF) Demiryolları Dış İletişimden Sorumlu Kıdemli Direktör Courtney Wallace, toplam 110 vagondan 13'ünün raydan çıktığını belirtti. Wallace, çarpışmanın etkisi ile petrol yüklü 5 vagonda yangın çıktığını açıkladı.

Teksas'ta petrol taşıyan trenle tır çarpıştı

MÜDAHALELER DEVAM EDİYOR

Wallace, kazanın ardından yarım mil yarıçapındaki bölgenin güvenlik tedbirleri kapsamında tahliye edildiğini aktardı. Tren kondüktörü ve tır şoförünün kazada sağ kurtulduğu ifade edilirken, kazada can kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi, yangını söndürme çalışmalarını sürdürüyor.