Teksas'ta soğuktan ölen çocuğun ailesi tazminat davası açacak

Teksas eyaletinde soğuktan donarak hayatını kaybeden 11 yaşındaki Cristian Pineda adlı çocuğun ailesi, elektrik şirketine 'ağır ihmalkarlık' nedeniyle 100 milyon dolarlık dava açacak.

ABD’nin Teksas eyaletindeki Conroe şehrinde bulunan mobil evde, geçtiğimiz hafta donarak hayatını kaybeden Cristian Pineda adlı 11 yaşındaki çocuğun ailesinin, çocuğun ölümüyle ilgili ağır ihmalkarlık nedeniyle elektrik şirketlerine 100 milyon dolarlık dava açmaya hazırlandığı belirtildi.

Otopsi uzmanları, 11 yaşındaki Cristian’ın hipotermiden öldüğünü belirledi.

DONDURUCU SOĞUK KUTUPLARDAN

Meteoroloji uzmanlarına göre soğuk hava, Kuzey Kutup Bölgesi’nden gelen güçlü bir yüksek basınç sisteminin sonucu olduğu ifade edildi.

ABD’nin çoğu kentinde süren sert kış şartlarının, kutuplardaki soğuk havayı dengeleyen dünyadaki sıcak akıntıların küresel ısınmadan dolayı zayıflaması ve normalde Kuzey Kutup Dairesi içinde tutulan soğuk havanın güneye doğru kaçmasından kaynaklandığı belirtilmişti.

38 KİŞİ ÖLDÜ

Etkili olan soğuk havalar nedeni ile Teksas'ta enerji kaynakları zarar gördü. Eyalette milyonlarca insanın elektrik ve ısınma ihtiyaçları karşılanamadı. Şimdiye kadar 38 kişinin, dondurucu soğuk ve yangınlarda öldüğü ifade edildi.

ENERJİ SATIŞI YASAKLANDI

Petrol üretimi yapılan eyalette, dışarıya enerji satışı yasaklandı. Binlerce insan marketlere hücum etti, boş raf manzaraları oluştu.

TEMİZ SU SIKINTISI YAŞANDI

Teksas eyaletinde hayat şartları ağırlaşmış, yetkililer en az 14.9 milyon kişinin temiz suya erişim sıkıntısı çektiğini açıklamıştı.