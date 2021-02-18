Teksas'taki elektrik kesintisi hayatı felç etti

Hava şartları sebebiyle elektrik ve ısınma ihtiyaçlarını karşılayamayan Teksaslılar, araçlarındaki ısıtıcılar ile çözüm bulmaya çalıştı.

ABD'nin iç ve güney eyaletlerini etkisi altına alan sert kış şartları, hayatı olumsuz etkiledi.

Hava şartlarının en fazla vurduğu eyaletlerden Teksas'ta, 4 milyon 300 bin ev ve iş yeri elektriksiz kaldı.

Eksi 18 derece ile son 30 yılın en soğuk günlerini yaşayan bazı Teksaslılar, evlerini ısıtmak için arabalarının ısıtıcılarını kullanmaya başladı.

ARAÇLARDAN EVLERE BORU ÇEKİLDİ

Bölge halkı, alüminyum folyo ile hazırladıkları esnek boruları araçlarından evlerine uzatarak ısınmaya çalıştı.

Ortaya çıkan görüntüler ise yaşanan durumun ciddiyetini gözler önüne serdi.