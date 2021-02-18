Euro
8.4286
0.44%
Dolar
6.9675
0.02%
Altın
399.69
0.54%
Borsa
1.548
0.5%
Bitcoin
362.500
1.26%
EXEN Coin
17.14
0.82%
3ºC
İstanbul
Bulutlu 3 C

    Teksas'taki elektrik kesintisi hayatı felç etti

    Hava şartları sebebiyle elektrik ve ısınma ihtiyaçlarını karşılayamayan Teksaslılar, araçlarındaki ısıtıcılar ile çözüm bulmaya çalıştı.
    • AA & Ensonhaber
    • 18.02.2021 - 16:58
    • Güncelleme : 18.02.2021 - 17:02
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Teksas'taki elektrik kesintisi hayatı felç etti

    ABD'nin iç ve güney eyaletlerini etkisi altına alan sert kış şartları, hayatı olumsuz etkiledi.

    Hava şartlarının en fazla vurduğu eyaletlerden Teksas'ta, 4 milyon 300 bin ev ve iş yeri elektriksiz kaldı.

    Eksi 18 derece ile son 30 yılın en soğuk günlerini yaşayan bazı Teksaslılar, evlerini ısıtmak için arabalarının ısıtıcılarını kullanmaya başladı.

    ARAÇLARDAN EVLERE BORU ÇEKİLDİ

    Bölge halkı, alüminyum folyo ile hazırladıkları esnek boruları araçlarından evlerine uzatarak ısınmaya çalıştı.

    Ortaya çıkan görüntüler ise yaşanan durumun ciddiyetini gözler önüne serdi.

    Teksas taki elektrik kesintisi hayatı felç etti #1

    Teksas taki elektrik kesintisi hayatı felç etti #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir