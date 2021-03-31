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    Tel Abyad'da 693 kilogram patlayıcı bulundu

    Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine sınır komşusu olan Suriye'nin Tel Abyad kentinde, terör örgütü PKK/YPG'ye ait 693 kilo patlayıcı ele geçirildi.
    • DHA
    • 31.03.2021 - 09:12
    • Güncelleme : 31.03.2021 - 09:46
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    Tel Abyad'da 693 kilogram patlayıcı bulundu

    Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki Tel Abyad kırsalında güvenlik güçlerince, terör örgütü PKK/YPG'nin eylemlerinin tespiti ve deşifresine yönelik çalışmaları kapsamında boş arazide toprağa gizlenmiş patlayıcı tespit edildi.

    İMHA EDİLDİ

    Ekiplerin yaptığı aramada top ve havan mühimmatı kullanılarak hazırlanmış el yapımı bomba, fabrikasyon tipi anti personel mayın, demir bloklarla güçlendirilmiş el yapımı mayından toplam 42 parçadan oluşan 693 kilogram patlayıcı bulundu.

    Patlayıcıyı kontrollü şekilde imha eden ekiplerin bölgedeki güvenlik önlemleri sürüyor.

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