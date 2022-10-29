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    Telegraph: Rishi Sunak, dış yardımı iki yıl dondurabilir

    Başbakan Sunak'ın, dış yardımlar konusunda adım atmaya hazırlandığı belirtildi.
    • Haber Merkezi
    • 29.10.2022 - 13:47
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    Telegraph: Rishi Sunak, dış yardımı iki yıl dondurabilir

    İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, ekonomide yeni kararlar almaya hazırlanıyor.

    İngiliz basınından Telegraph gazetesi, Sunak'ın, ülkenin dış yardım bütçesini iki yıl daha dondurmayı düşündüğünü yazdı.

    İngiltere'nin dış yardım harcaması, milli gelirin yüzde 0,5'i olarak belirlendi. Hükümet, koronavirüs pandemisinin getirdiği zorluklar nedeniyle iki yıl önce dış yardım harcamalarını kesmişti.

    İngiltere'de gündem dış harcama

    İngiltere Hazinesi'nden bir sözcü, yaptığı açıklamada, "Tüm harcama kararları, Başbakan ve Bakan tarafından ele alınacak." dedi.

    Sunak, Maliye Bakanı olduğu dönemde, geçen yıl dış harcamaların 2024-2025 yılına kadar ekonomik çıktının yüzde 0,7'sine dönmesi gerektiğini söylemişti.

    Enflasyona sabitleme seçeneği masada

    Ancak yetkililer, dış yardım harcamalarında yapılan kesintiyi iki yıl daha 2026-2027'ye kadar uzatmayı düşünüyor.

    Üç yıl boyunca dış yardım harcamalarını enflasyona sabitleme seçeneğinin masada olduğu kaydedildi.

    Dış yardım harcamasıyla ilgili haberler, artan konut kredisi, gıda, yakıt ve ısınma maliyetlerinin birçok haneyi zor durumda bıraktığı ve hükümetin harcama kesintilerine hazırlandığı bir dönemde geldi.

    Telegraph: Rishi Sunak, dış yardımı iki yıl dondurabilir #1


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