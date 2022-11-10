Telegraph: Ukrayna'daki savaşın asıl kazananı Türkiye

Rus ordusunun Ukrayna savaşında çıkmaza girdiği belirtilerek, Ankara'nın oluşan boşluğu doldurduğu anlatıldı. İngiliz gazetesi, "Türkiye, Doğu Avrupa ve Orta Asya'da kendini gösteriyor" dedi.

İngiltere merkezli Telegraph gazetesi, 24 Şubat'ta başlayan Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ardından Türkiye'nin konumuna dikkati çekti.

Ankara, iki ülke arasında esirlerin takası ve tahıl ihracatı konularında aktör olarak öne çıktı.

"Erdoğan harekete geçti"

"Putin'in Ukrayna'daki savaşının asıl galibi Türkiye" başlıklı analizde, "Rusya'nın Avrupa ve Orta Asya'daki etkisinin zedelenmesiyle Erdoğan, boşluğu doldurmak için harekete geçti." denildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, geçen hafta "Türkiye Yüzyılı"nın doğmakta olduğunu duyurduğu anımsatılarak, "Ülkesini görkemli günlere kavuşturma sözü verdi." ifadesi kullanıldı.

"Doğu Avrupa ve Orta Asya'da kendini gösteriyor"

Erdoğan'ın, "Osmanlı Devleti'nin gücüne, bölgesel hakimiyetine ve İslami değerlerine duyduğu hayranlığı gizlemediği, bu adımları takip edecek gibi göründüğü" vurgulandı.

Türkiye'nin, enerji arzını, uygun fiyatlı ithalatı güvence altına alma ve elini güçlendirme çabalarının bir parçası olarak Doğu Avrupa ve Orta Asya'da kendini gösterdiğine dikkat çekildi.

"Türkiye, Rusya'nın bıraktığı boşluğu doldurmaya çalışıyor"

Söz konusu analizde, "Türkiye, tüm çıkarlarını dengeleyemeyen bir Rusya'nın bıraktığı boşluğu doldurmaya çalışırken, diğer taraftan Vladimir Putin'i yabancılaştırmaktan özenle kaçınıyor.

Ukrayna'da savaşın başlamasından bu yana, Türk Cumhurbaşkanı istediğini elde etmek için her iki tarafla da ilişkisini ustalıkla sürdürdü. Bir yandan Türkiye, düzinelerce gelişmiş Bayraktar TB-2 saldırı aracını yakın ortağı Kiev'e gönderdi. Öte yandan, Rusya'ya yaptırım uygulamayı reddetti." tespitine yer verildi.

"Putin'i tekrar hizaya sokmak için Erdoğan'ın bir telefonu yetti"

Moskova'nın, geçen hafta savaş gemilerine yapılan insansız hava aracı saldırısı gerekçesiyle tahıl anlaşmasından çekilme kararı aldığına işaret edilerek, "Putin'i tekrar hizaya sokmak için Erdoğan'ın bir telefonu yetti." denildi.

Aynı yazı, "Putin'in askerleri ilerleme kaydedemiyor, mağlubiyetlerle karşılaşıyor. Bir başka imparatorluk ise yükselişte ve etki olarak öne çıkıyor." şeklinde tamamlandı.