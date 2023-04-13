Temizlik işçileri greve gidince Paris'te çöpler birikti Macron yönetiminin emeklilik düzenlemesine karşı çıkan temizlik görevlileri, bir kez daha iş bırakmaya karar verdi. Gelişme üzerine Fransız başkentinde yine benzer görüntüler yaşandı.

AA & Ensonhaber Fransa'nın turistik başkenti Paris, son dönemde bu kimliğinden uzak bir görüntü sergiliyor. Yaz mevsimi yaklaşırken kentteki manzara ve protestolar, bu ülkeye seyahat planları yapanları endişelendiriyor. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, emeklilik yaşını 62'den 64'e çıkaracak reformda diretmesi, grevlere neden oldu. Temizlik işçileri grevde Emeklilik düzenlemesine tepki gösteren kesimler arasında Paris'te görevli temizlik işçileri de yer alıyor. Görevliler, söz konusu reformu protesto etmek üzere yeniden greve gitme kararı aldı. Çöpler yine birikti Grevin etkisiyle şehrin birçok noktasında çöpler birikti. İnsanlar, kokunun yükseldiği çöplerin arasından geçmek zorunda kaldı. Paris'te çöp dağları Geçen ay düzenlenen grevler nedeniyle Paris'in birçok ünlü caddesi çöp dağlarına esir olmuştu. Yetkililerle temizlik firması arasında varılan anlaşmanın ardından çöpler toplanmıştı. Emeklilik reformuyla yaş yükseltilecek Reform paketi, emeklilik yaşını 62'den 64'e yükseltmeyi ve emeklilik maaşlarını hesaplamak için kullanılan formülde değişiklik yapmayı öngörüyor. Gözden Kaçmasın Paris'te çöp krizi büyüyor! Temizlik çalışanları 13 Nisan'da süresiz grev başlatacak Haberin Detayları Fransa'daki çöp dağları sosyal medyada dalga konusu oldu Haberin Detayları