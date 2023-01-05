Temsilciler Meclisi'nde kriz: Başkan seçiminde 6'ncı turdan sonuç çıkmadı

Yeni yasama dönemine başlamak için yapılan oylamalarda henüz sonuca ulaşılamadı. Trump McCarthy'ye destek isterken, Biden "Bu kadar uzaması utanç verici" dedi.

ABD, yeni bir krize sahne oluyor.

Temsilciler Meclisi Başkanı, üst üste düzenlenen turlarda seçilemedi.

Kongre'nin alt kanadında yapılan 6'ncı tur oylamadan da sonuç çıkmadı. Başkan seçilemeyince yeni oylama ertelendi.

Temsilciler Meclisi'nde kriz

Meclis, 8 Kasım 2022'deki ara seçimlerin ardından 3 Ocak'ta yeni yasama dönemine başlaması bekleniyordu.

Başkan seçimleri için 3 tur oylama yapan Temsilciler Meclisi, bir sonuç elde edemeyince oturuma ara verdi.

Oylama 7'nci tura kaldı

Washington saatiyle akşam 8'de yeniden toplanan Temsilciler Meclisi, bu kez 214'e karşın 216 oy ile 7'nci tur oylamanın yarına ertelenmesi kararı aldı.

Yapılan 6'ıncı tur oylamada Cumhuriyetçilerin çoğunluk lideri Kevin McCarthy, başkan seçilmek için yeterli desteğe ulaşamamıştı.

Sonuçlar değişmedi

McCarthy 201 oyda kalırken, kendisine destek vermemekte ısrarcı olan 20 Cumhuriyetçi vekil, oylarını vekil Byron Donalds'tan yana kullanmıştı.

212 Demokrat üyenin tamamı ise parti liderleri Hakeem Jeffries için oy kullanmaya devam etmişti. Bir milletvekili ise adaylardan hiçbirine oy vermemişti.

Trump'tan McCarthy için destek çağrısı

ABD'nin eski Başkanı Donald Trump, bölünmüş bir görüntü veren Cumhuriyetçileri uyararak, Kevin McCarthy'nin desteklenmesini istedi.

Trump, "Kevin’a oy verme, işi bitirme, zafer kazanma vakti. Büyük zaferi, utanç verici yenilgiye çevirmeyin." dedi.

Biden: Bu kadar uzaması utanç verici

Bu arada ABD Başkanı Joe Biden, "Bu işin bu kadar uzun sürmesinin utanç verici olduğunu düşünüyorum." şeklinde konuştu.

AA'nın haberine göre, Biden, Cumhuriyetçilerin birlikte hareket ederek bu krizi aşmalarını umut ettiğini sözlerine ekledi.