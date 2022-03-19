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    Terminatör Putin'i uyardı: Savaşı sen başlattın

    Terminator ve Conan filmleriyle kült statüsüne ulaşan ve geçen yıllarda California Valisi olarak görev alan Arnold Schwarzenegger, Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili açıklamalarda bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 19.03.2022 - 01:28
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    Terminatör Putin'i uyardı: Savaşı sen başlattın

    74 yaşındaki Arnold Schwarzenegger,  Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş için Twitter üzerinden açıklamalarda bulundu.

    YALAN HABERLERE İNANMAYIN ÇAĞRISI

    9 dakikalık bir video hazırlayan ünlü oyuncu, Rus halkına seslenerek ülkelerinden ortaya atılan bilgi kirliliğine ve yalan haberlere inanmamalarını istedi.

    Rus halkının Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e savaşı bitirmesi için çağrıda bulunarak baskı yapmasını isteyen Schwarzenegger, Kremlin’in Rus halkına kasten yanlış bilgi verdiğini söyleyerek bu sayede savaşı meşru kılmaya çalıştığını öne sürdü.

    Terminatör Putin i uyardı: Savaşı sen başlattın #1

    "BABAM RUSLARI SEVMİYORDU"

    Bir Rus halterciye hayranlığından dolayı babasının kendisini uyardığını anlatan  Schwarzenegger,  "Babam, İkinci Dünya Savaşı'nda Leningrad'da yaralandığında tecrübesinden dolayı Rusları sevmiyordu." dedi.

    Ünlü oyuncu, sözlerini şöyle sürdürdü:

    Terminatör Putin i uyardı: Savaşı sen başlattın #2

    "BU RUS HALKININ SAVAŞI DEĞİL"

    "14 yaşımdan beri Rusya halkına sevgi ve saygıdan başka bir şey duymadım. Rus halkının gücü ve yüreği bana her zaman ilham vermiştir. Bu nedenle, Ukrayna'daki savaş hakkında size gerçeği söylememe izin vereceğinizi umuyorum. Hiç kimse hükümeti hakkında eleştirel bir şey duymaktan hoşlanmaz. Onu anlıyorum. Ama Rus halkının eski dostu olarak, söyleyeceklerimi duyacağınızı umuyorum. Hükümetinizin size bunun Ukrayna'yı Nazilerden arındırmak için bir savaş olduğunu söylediğini biliyorum. Bu doğru değil. Ukrayna'yı Nazilerden arındırmak mı? Yahudi bir başkanı olan bir ülke - babasının üç erkek kardeşinin de Naziler tarafından öldürüldüğü bir Yahudi başkanı ekleyebilirim. Ukrayna bu savaşı başlatmadı. Ne milliyetçiler ne de Naziler. Kremlin'de iktidardakiler bu iç savaşı başlattılar; bu Rus halkının savaşı değil."

    Terminatör Putin i uyardı: Savaşı sen başlattın #3

    "RUS ASKERLERİNE YALAN SÖYLENDİ"

    Yaşananın bir insanlık krizi olduğunu ve Rusyşa'nın vahşiliğinden dolayı dünyadan izole edildiğini antalan Schwarzenegger, mesajında şu ifadelere yer verdi:

    "Rus hükümeti sadece vatandaşlarına değil, askerlerine de yalan söyledi. Bazı askerlere Nazilerle savaşacakları söylendi. Bazılarına Ukrayna halkının kendilerini kahramanlar gibi karşılayacağı söylendi. Bazılarına sadece tatbikat yaptıkları söylendi. Savaşa gireceklerini bile bilmiyorlardı. Ve bazılarına Ukrayna'daki etnik Rusları korumak için orada oldukları söylendi. Bunların hiçbiri doğru değildi. Rus askerleri, ailelerini korumak isteyen Ukraynalıların şiddetli direnişiyle karşılaştı."

    Terminatör Putin i uyardı: Savaşı sen başlattın #4

    "BU SAVAŞI SEN BAŞLATTIN PUTİN"

    Schwarzenegger,  sesli mesajında savaşı protesto eden Rus vatandaşlarına da destek verdi, Putin'e de çağrıda bulundu. "Başkan Putin'e diyorum ki: Bu savaşı sen başlattın. Bu savaşı sen yönetiyorsun. Bu savaşı şimdi durdurabilirsin" diyen Schwarzenegger, mesajını şöyle bitirdi:

    "Ve Ukrayna'nın işgalini sokaklarda protesto eden Ruslara: Dünya cesaretinizi gördü. Cesaretinizin sonuçlarına katlandığınızı biliyoruz. Tutuklandın, hapse atıldın ve dövüldün. Sizler benim yeni kahramanlarımsınız."

    Terminatör Putin i uyardı: Savaşı sen başlattın #5


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