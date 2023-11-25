Terör örgütü PKK, ABD yapımı silahlarla TSK'ya saldırılar planlıyor Teröristler, Türk askerlerine yönelik saldırılar planlarken, ABD yapımı silahlara başvuruyor. Washington'ın DEAŞ'la mücadele adı altında gerçekleştirdiği silah sevkiyatı, Türkiye'nin tepkisini çekiyor.

AA & Ensonhaber

ABD, terör örgütü PKK ve uzantılarına verdiği destekle göze çarpıyor.

Teröristlere tırlarca dolu askeri araç ve silah sağlayan ABD, bu şekilde Türkiye'ye yönelik tehdidin oluşmasına zemin hazırlıyor.

PKK'nın elinde ABD yapımı tüfekler var

PKK’nın Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) yönelik saldırılarında ABD yapımı piyade tüfeklerini çokça kullanmaları dikkati çekiyor.

Örgüte yakın sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntülerde, bir mağarayı sığınak olarak kullanan teröristlerden 9 kişilik bir grubun TSK’ya saldırı öncesi hazırlıkları ortaya çıktı.

Termal dürbünler ortaya çıktı

Irak’ın kuzeyindeki TSK varlığını hedef aldıklarını söyleyen gruptakilerden çoğunun elinde ABD yapımı M16 ve M4 gibi hafif piyade tüfekleri ile termal dürbünler olduğu görüldü.

DEAŞ'la mücadele adı altında silah sevkiyatı

ABD, Suriye’de DEAŞ’la mücadele adı altında 2015 yılından itibaren giderek artan şekilde örgütün Suriye uzantısına yoğun silah ve mühimmat transfer etmeye devam etti.

Türkiye: Gerçekçi değil

Amerikan yönetimi, Türkiye’nin sert tepkileri karşısında silah, ekipman ve mühimmatın Türkiye’ye karşı kullanılmayacağı, Suriye’den çıkmayacağı ve PKK/KCK unsurlarına geçmesine izin vermeyeceği teminatını yinelemişti.

Türkiye ise YPG’nin PKK’yla organik bir bütün olduğu ve silahların dolaşımının kontrol altında tutulacağının sözünün gerçekçi olmadığı konusunda uyarmaya devam etmişti.

ABD, terör örgütü PKK/YPG’ye askeri yardımlarını istikrarlı şekilde sürdürüyor.