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    Terör örgütü PKK, Suriye'de alıkoyduğu sivillere tünel kazdırıyor

    Terör örgütü PKK, Suriye'de alıkoyduğu sivillere tünel kazdırıyor

    Terör örgütü YPG/PKK'nın, Suriye'nin kuzeyinde işgalini sürdürdüğü Münbiç ve Aynularab (Kobani) ilçelerinde kazdığı bazı tünellerde, alıkoyduğu kişileri tutmak için yaptırdığı hücreler görüntülendi.
    • 27.05.2022 - 23:30
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    Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeyindeki otorite boşluğundan yararlanan terör örgütü PKK/YPG'nin elinde tuttuğu bölgelere yönelik yeni operasyon hazırlığında olması, teröristleri telaşlandırdı.

    Öyle ki; saklanmak için kullandıkları tünelleri artırmak ve genişletebilmek için artık alıkoydukları sivilleri köle gibi çalıştırıyor, tünellerde hazırlanan hücrelerde tutuyorlar.

    ABD ve Rusya'nın taahhütlerine rağmen Suriye-Türkiye sınır hattından çekilmeyen YPG/PKK'lı teröristler, Halep ilinin kuzey kırsalında yer alan Münbiç ve Aynularab ilçelerinde tünel kazmaya devam ediyor.

    Terör örgütü PKK, Suriye'de alıkoyduğu sivillere tünel kazdırıyor - VİDEO

    Alıkoyduğu siviller için tünellerde hücreler yaptırıyor

    Terör örgütü, Münbiç ve Aynularab kırsallarında alıkoyduğu kişileri tutmak için de yerin 4 metre altına kazdığı bazı tünellerde hücreler inşa ediyor.

    Sivillerin tutulduğu hücreler görüntülendi

    Anadolu Ajansı, söz konusu bölgelerde işkence amaçlı da kullanılabilecek hücrelerin bulunduğu bazı tünelleri görüntüledi. Yaklaşık 2 metre yüksekliğinde ve 1 metre genişliğindeki tüneller birbiriyle bağlanıyor. Tünellerin içerisinde kazı aletleri, hücreler, mazgallı kapılar, havalandırma boşlukları ve elektrik hatları bulunuyor.

    Terör örgütü PKK, Suriye de alıkoyduğu sivillere tünel kazdırıyor #1

    Tünel kazılarında alıkonulan sivilleri de kullanıyorlar

    YPG/PKK, Suriye'de işgalinde tuttuğu bölgelerde ve özellikle sınır hattına yakın alanlarda askeri harekatlara karşı direnme, sızma ve ani saldırı amacıyla tüneller kazıyor.

    YPG/PKK, bu tünelleri Halep kırsalı, Haseke, Deyrizor ve Rakka illerinde işgalindeki tuttuğu sivil yerleşimlerde de kazıyor.

    Terör örgütü PKK, Suriye de alıkoyduğu sivillere tünel kazdırıyor #2

    AA'nın yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, YPG/PKK'lı teröristler alıkoyduğu bazı sivilleri yasa dışı tünel kazımı çalışmalarında kullanıyor.

    Suriye'de işgalinde tuttuğu farklı bölgelerde yüzlerce kilometre uzunluğunda tüneller kazan YPG/PKK, yapımını sürdürdüğü tünelleri hava saldırılarına karşı betonlarla güçlendiriyor.

    Zeytin Dalı Harekatı ve Barış Pınarı Harekatı'yla YPG/PKK'dan temizlenen alanlarda örgütü inşa ettiği veya inşası yarım kalan çok sayıda tünel ortaya çıkarılmıştı.

    Terör örgütü PKK, Suriye de alıkoyduğu sivillere tünel kazdırıyor #3

    Mutabakatlara rağmen Münbiç ve Aynularab'dan çekilmediler

    Türkiye, 9 Ekim 2019'da başlattığı Barış Pınarı Harekatı sürerken ABD ve Rusya ile ayrı ayrı mutabakat yapmıştı.

    Türkiye sınırından itibaren 30 kilometre derinlikteki alandan YPG/PKK'nın çekileceğini vadeden ABD, henüz sözünü tutmadı.

    Rusya da 23 Ekim 2019'den itibaren YPG/PKK'lı teröristlerin silahlarıyla Türkiye-Suriye sınırından itibaren 30 kilometrenin dışına çıkarılmasını temin etmek üzere gireceklerini taahhüt etmişti. Ruslar, ayrıca terör örgütü YPG/PKK'lı teröristlerin silahlarıyla Münbiç ve Tel Rıfat'tan da çıkarılacağı vaadinde bulunmuştu.

    Ancak teröristler, Suriye-Türkiye sınır hattındaki Aynularab ve sınıra 30 kilometre uzaklıktaki Halep'in Münbiç bölgesinden çekilmedi.

    Terör örgütü PKK, Suriye de alıkoyduğu sivillere tünel kazdırıyor #4


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