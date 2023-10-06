Terör örgütü PKK, Türkiye'nin operasyonları sonrası yardım istedi Nokta atışı operasyonlar sonucu neye uğradığını şaşıran eli kanlı örgüt, destekçilerinden harekete geçmesini istedi. Açıklamada, "Dostlarımız, aktif eylemlilik durumuna geçmeli" denildi.

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AA & Ensonhaber

Türkiye, Ankara'daki hain terör saldırısı girişimi sonrası nokta atışı operasyonlarına yenilerini ekledi.

Sınır ötesinde yürütülen yoğun operasyonlar kapsamında terör örgütü PKK ve uzantılarına ait hedefler yerle bir ediliyor.

Altyapı, üstyapı ve enerji tesisleri, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ve istihbarat unsurlarının hedefleri arasında bulunuyor.

PKK'nın çaresizliği açıklamalara yansıdı

Paniğe kapılan PKK ise çareyi bir kez daha yardım çağrısı yapmakta buldu. Eli kanlı örgüte karşı çember daraltılmış durumda.

PKK'nın ABD destekli Suriye uzantısı SDG'nin sözcüsü Ferhad Şami, destekçilerinden harekete geçmesini istedi.

Dağılan terör örgütüne moral verme çabaları

Saldırılara cevap verecekleri yönünde sözler sarf eden Şami, "Gücümüze güveniyoruz." ifadesini kullandı.

Terörist Şami'nin, Türk güvenlik güçleri karşısında dağılan terör örgütüne moral verme çabasında olması dikkatlerden kaçmadı.

Yardım istediler: Harekete geçin

Kendilerine yardım eden ülkelere seslenen Şami, "Dostlarımızı aktif eylemlilik durumuna geçmeye çağırıyorum." dedi.

Öte yandan Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan Şami, hava operasyonları sonucu içine düştükleri durumu özetledi.

Petrol sahalarının vurulduğunu söyleyen terörist, askeri araçların da hedef alındığını dile getirdi.

Suriye'deki mühimmat depoları vuruldu

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) Suriye'de düzenlediği operasyonda PKK/YPG'ye ait silah ve mühimmat depoları ile saldırı ve sabotaj birimlerinin yer aldığı binalar vuruldu.

Operasyonda çok sayıda hedef, akıllı mühimmatlarla imha edildi.

26 terörist öldürüldü

Ayrıca Suriye'nin kuzeyindeki Dabık üs bölgesine yönelik teröristlerin saldırısının ardından verilen karşılıkta çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.

Teröristlerin saldırısına Mehmetçik'in "güçlü bir şekilde karşılık verdiği" bildirilen Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında şöyle denildi: