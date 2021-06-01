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    Terör örgütü PKK'dan Münbiç'te sokağa çıkma yasağı

    Terör örgütü YPG/PKK, işgalindeki Suriye'nin Münbiç kentinde, zorla silah altına alma uygulamasına karşı çıkan sivillerin protestolarını "sokağa çıkma yasağı"yla engellemeye çalışıyor.
    • AA
    • 01.06.2021 - 03:05
    • Güncelleme : 01.06.2021 - 03:08
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    Terör örgütü PKK'dan Münbiç'te sokağa çıkma yasağı

    YPG/PKK işgal altında tuttuğu bölgelerde 1990-2003 yılları arasında doğan kız ve erkek çocukları bir yıllık zorunlu askerlik uygulamasına tabii tutuyor.

    MÜNBİÇ HALKI  ZORUNLU ASKERLİK UYGULAMASINA KARŞI ÇIKIYOR

    2016 yılından beri Terör örgütü YPG/PKK’nın işgali altında bulunan Suriye’nin Münbiç kentinde halk çocuklarının zorla silah altına alınmasına düzenlediği protestolarla karşı çıkıyor.

    Yüzlerce sivilin katıldığı protestolara teröristler ateş açarak 1 sivili öldürdü. Saldırıda 3 kişide yaralandı.

    Terör örgütü PKK dan Münbiç te sokağa çıkma yasağı #1

    TERÖR ÖRGÜTÜNÜN KONTROL NOKTASI ELE GEÇİRİLDİ

    Olayın ardından öfkeli kalabalık, Halep Yolu üzerinde YPG/PKK’nın kontrol noktasını ele geçirerek ateşe vermiş ve gün içinde de kepenk kapatarak örgüte tepki göstermişti.

    TERÖR ÖRGÜTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GETİRDİ

    Protestoları bastıramayan terör örgütü söz konusu uygulamaya karşı başlayan tepkiyi önlemek için gece yarısı itibariyle 48 saatliğine "sokağa çıkma yasağı" getirdi.

    Terör örgütü PKK dan Münbiç te sokağa çıkma yasağı #2

    Terör örgütü PKK dan Münbiç te sokağa çıkma yasağı #3

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