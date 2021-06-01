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- Terör örgütü PKK'dan Münbiç'te sokağa çıkma yasağı
Terör örgütü PKK'dan Münbiç'te sokağa çıkma yasağı
- AA
- 01.06.2021 - 03:05
- Güncelleme : 01.06.2021 - 03:08
YPG/PKK işgal altında tuttuğu bölgelerde 1990-2003 yılları arasında doğan kız ve erkek çocukları bir yıllık zorunlu askerlik uygulamasına tabii tutuyor.
MÜNBİÇ HALKI ZORUNLU ASKERLİK UYGULAMASINA KARŞI ÇIKIYOR
2016 yılından beri Terör örgütü YPG/PKK’nın işgali altında bulunan Suriye’nin Münbiç kentinde halk çocuklarının zorla silah altına alınmasına düzenlediği protestolarla karşı çıkıyor.
Yüzlerce sivilin katıldığı protestolara teröristler ateş açarak 1 sivili öldürdü. Saldırıda 3 kişide yaralandı.
TERÖR ÖRGÜTÜNÜN KONTROL NOKTASI ELE GEÇİRİLDİ
Olayın ardından öfkeli kalabalık, Halep Yolu üzerinde YPG/PKK’nın kontrol noktasını ele geçirerek ateşe vermiş ve gün içinde de kepenk kapatarak örgüte tepki göstermişti.
TERÖR ÖRGÜTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GETİRDİ
Protestoları bastıramayan terör örgütü söz konusu uygulamaya karşı başlayan tepkiyi önlemek için gece yarısı itibariyle 48 saatliğine "sokağa çıkma yasağı" getirdi.