Suriye’nin Afrin kentine terör örgütü PKK/YPG tarafından düzenlenen topçu saldırısında 3 sivil hayatını kaybetti, 15 sivil yaralandı.

Terör örgütü PKK/YPG Suriye’de sivilleri hedef almaya devam ediyor.

Halep’in iline bağlı Afrin ilçesindeki yerleşim bölgesine terör örgütü tarafından düzenlenen topçu saldırısında top mermisinin bir binaya isabet etmesi sonucu 3 sivil hayatını kaybetti.

3 ÖLÜ 15 YARALI

2’si çocuk 1’i kadın toplam 15 sivil ise yaralandı.

Sivil savunma ekipleri, yaralıları hastaneye sevk etti.

HATAY VALİLİĞİ AÇIKLAMA YAPTI

Öte yandan saldırıyla ilgili Hatay Valiliği'nden bir açıklama yapıldı.

Valiliğin açıklamasında, "19.11.2021 günü saat 18.00 sıralarında, PKK/YPG terör örgütü tarafından Afrin Merkezine yönelik 6 atım füze atışı gerçekleştirilmiş olup, ilk belirlemelere göre 3 sivil şahsın hayatını kaybettiği, 10 sivil şahsın çeşitli yerlerinden yaralandığı ve çevre hastanelerde tedavi altına alındığı belirlenmiştir. Valiliğimiz koordinasyonunda danışmanlık hizmeti veren yerel kolluk birimlerince adli makamlarla gerekli koordinasyon sağlanarak olaya ilişkin tahkikata başlanılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Terör örgütü PKK/YPG’den Afrin’e topçu saldırısı VİDEO

