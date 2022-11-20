Petrol
87.74
-2.27%
Euro
19.235
-0.33%
Dolar
18.6096
0.08%
Altın
1.046
-0.61%
Borsa
4527
0.43%
Bitcoin
318.461
0.34%
BTXN Coin
6.28
-5.98%
Bitexen
16ºC
İstanbul
Açık 16 C
    Terör örgütü sempatizanları, Avrupa'da gösteri düzenledi

    Terör örgütü sempatizanları, Avrupa'da gösteri düzenledi

    PKK yandaşları, örgütün paçavralarıyla eylem gerçekleştirdi. Avusturya polisi, örgüt sempatizanlarından bazılarını gözaltına alındı.
    • Haber Merkezi
    • 20.11.2022 - 08:52
    • Güncelleme : 20.11.2022 - 09:00
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak ve Suriye'de bulunan terör yuvalarına operasyon düzenledi.

    Operasyon kapsamında teröristlere ait hedefler, nokta atışıyla imha edildi.

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde bulunan ve teröristler tarafından ülkemize saldırılarda üs olarak kullanılan bölgelere Pençe-Kılıç Hava Harekatı icra edildi." dedi.

    PKK yandaşlarının operasyon sonrası gösterisi

    Operasyonun ardından Avrupa'da yaşayan terör örgütü PKK sempatizanları, sokaklara çıktı.

    Ellerinde örgütün paçavlarıyla gösteren düzenleyen terör yandaşlarının eylemi sırasında Avusturya polisi de oradaydı. Bazı örgüt sempatizanlarının gözaltına alındığı anlar kameraya yansıdı.

    Terör örgütü sempatizanları, Avrupa'da gösteri düzenledi ViDEO

    Türkiye'nin sınır ötesi harekatı Avrupa'da yankılandı

    Avusturya'da 1 Mart'ta yürürlüğe giren "Sembol Yasası" ile terör örgütü PKK'nın sembolünün kamuya açık yerlerde kullanılması yasaklanmıştı.

    Göstericiler, Türkiye'nin düzenlediği operasyonu kınamaya çalışırken, örgüt lehine de sloganlar attı.

    Avrupa'daki bu görüntüler ilk değil. Daha önce Almanya, İsveç ve Fransa gibi ülkelerde de PKK yandaşlarınca gösteriler düzenlendi.

    MSB, BM Antlaşması'nın 51'inci maddesine vurgu yaptı

    Bu arada MSB'nin açıklamasında, PKK/KCK/YPG ve diğer terörist unsurlarının hedef alındığı vurgulandı.

    Askeri harekatın, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinden Türk halkına ve güvenlik güçlerine yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak, terörü kaynağında yok etmek maksadıyla düzenlendiği anımsatıldı.

    Açıklamada ayrıca, Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarına işaret edildi.

    Terör örgütü sempatizanları, Avrupa da gösteri düzenledi #1

    Terör örgütü sempatizanları, Avrupa da gösteri düzenledi #2

    Terör örgütü sempatizanları, Avrupa da gösteri düzenledi #3

    Suriye ve Irak'ta terör hedefleri ateş altında ViDEO


    A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı
    Basketbol

    A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı

    İran, Fransız otomobil markaları Renault, Peugeot ve Citroen'in ithalatını yasakladı
    Otomobil

    İran, Fransız otomobil markaları Renault, Peugeot ve Citroen'in ithalatını yasakladı

    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor
    Advertorial

    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor

    Görüş Bildir