Terör örgütü sempatizanları, Avrupa'da gösteri düzenledi

PKK yandaşları, örgütün paçavralarıyla eylem gerçekleştirdi. Avusturya polisi, örgüt sempatizanlarından bazılarını gözaltına alındı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak ve Suriye'de bulunan terör yuvalarına operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında teröristlere ait hedefler, nokta atışıyla imha edildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde bulunan ve teröristler tarafından ülkemize saldırılarda üs olarak kullanılan bölgelere Pençe-Kılıç Hava Harekatı icra edildi." dedi.

PKK yandaşlarının operasyon sonrası gösterisi

Operasyonun ardından Avrupa'da yaşayan terör örgütü PKK sempatizanları, sokaklara çıktı.

Ellerinde örgütün paçavlarıyla gösteren düzenleyen terör yandaşlarının eylemi sırasında Avusturya polisi de oradaydı. Bazı örgüt sempatizanlarının gözaltına alındığı anlar kameraya yansıdı.

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Türkiye'nin sınır ötesi harekatı Avrupa'da yankılandı

Avusturya'da 1 Mart'ta yürürlüğe giren "Sembol Yasası" ile terör örgütü PKK'nın sembolünün kamuya açık yerlerde kullanılması yasaklanmıştı.

Göstericiler, Türkiye'nin düzenlediği operasyonu kınamaya çalışırken, örgüt lehine de sloganlar attı.

Avrupa'daki bu görüntüler ilk değil. Daha önce Almanya, İsveç ve Fransa gibi ülkelerde de PKK yandaşlarınca gösteriler düzenlendi.

MSB, BM Antlaşması'nın 51'inci maddesine vurgu yaptı

Bu arada MSB'nin açıklamasında, PKK/KCK/YPG ve diğer terörist unsurlarının hedef alındığı vurgulandı.

Askeri harekatın, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinden Türk halkına ve güvenlik güçlerine yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak, terörü kaynağında yok etmek maksadıyla düzenlendiği anımsatıldı.

Açıklamada ayrıca, Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarına işaret edildi.

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