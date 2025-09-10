Tesla'ya kapı kolu yasağı: Yeniden tasarlanacak...

Çin'in Tesla ile mücadelesi devam ediyor...

Çin silahlı kuvvetleri, Tesla'nın araçlarındaki kameralarla askeri tesislerden "hassas veri" toplanabileceği endişesiyle bu araçlara giriş yasağını 2021'de başlatmıştı.

Şimdi ise yeni bir yasak gündemde: Kapı kolları...

Tesla’nın Model S serisiyle 2012’de tanıttığı elektrikli açılır kapı kolları, Çin’de güvenlik endişeleri nedeniyle yasaklanıyor.

Çinli düzenleyiciler, arıza oranlarının yüksekliği ve gömme tasarımla ilgili riskler nedeniyle bu sistemi sektörde tamamen kaldırmayı değerlendiriyor.

Independent'ta yer alan habere göre, yeni kısıtlamalar yürürlüğe girerse 2027 Temmuz ayından itibaren Çin’de satılan tüm yeni araçlarda mekanik kapı kolları zorunlu olacak.

Geçen yıl gelirinin beşte birinden fazlasını Çin’den elde eden Tesla için bu karar, kapı kollarının yeniden tasarlanması anlamına geliyor.