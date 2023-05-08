The Economist: Avrupa, askeri nüfuzunu yeniden inşa etmek için çabalıyor Savunma harcamalarının geçen yıl yüzde 13 arttığı belirtildi. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının kıtaya yansımalarına değinildi.

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NATO'nun "beyin ölümünün" gerçekleştiğini savunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmauel Macron, Avrupa'da yeni bir askeri yapılanma oluşturulması gerektiğini söylüyor.

Macron, küresel meselelerde ABD'nin adımlarını takip etmektense, kıta olarak "üçüncü süper güç" şeklinde ortaya çıkmalarının gerekliliğinden bahsediyor.

Avrupa'nın askeri nüfuz çabaları

Fransız liderin sözleri Avrupa'da yeni bir tartışma başlatırken The Economist dergisi, Avrupa'nın, askeri nüfuzunu yeniden inşa etmek için mücadelesini sürdürdüğünü yazdı.

Analizde, "Savunmaya daha çok harcamaya yapıyorlar. Avrupa'nın savunma harcamaları geçen yıl yüzde 13 gibi etkileyici bir artış gösterdi." denildi.

"Kıta genelinde savunma bütçeleri artmaya başlıyor"

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının Avrupa'da "toplu bir şok yarattığı" kaydedildi ve şunlar aktarıldı:

NATO, enerjisini ve amacını yeniledi. Kıta genelinde savunma bütçeleri artmaya başlıyor. Ancak sınama, aciliyet duygusunun ve bu konuda bir şeyler yapma isteğinin ne kadar süreceği olacaktır.

En çok harcamayı yapan ülke

2022 yılına ilişkin tahminlere göre, söz konusu yılda en çok savunma harcamasını Birleşik Krallık'ın yaptığına dikkat çekildi.

Bu ülkeyi sırasıyla Almanya, Fransa ve İtalya takip etti.