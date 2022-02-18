The Economist: Putin, kendini köşeye sıkıştırdı

Rusya ve ülkenin lideri Putin'in tutumu, İngiltere merkezli kuruluş tarafından masaya yatırıldı. Savaş çıkmasa bile, şimdiden kaybeden tarafın Moskova olduğu savunuldu.

Dünya, haftalardır Rus ordusunun Ukrayna'yı işgal edip etmeyeceğini konuşuyor.

Belarus ile ortak tatbikat düzenleyen Rusya, askerlerini Ukrayna sınırlarına yakın noktalarda konuşlandırırken, Batı'dan yapılan açıklamalarda işgalin "an meselesi" olduğu sıklıkla vurgulanıyor.

Rusya ise Batı'ya "Histeriyi kışkırtmaktan vazgeç" çağrısı yapıyor.

"RUSYA'YA ZARAR VERDİ"

Londra merkezli The Economist dergisi, Moskova yönetimini mercek altına aldığı yeni sayısında, "Ukrayna'yı işgal etsin ya da geri adım atsın, Putin Rusya'ya zarar verdi" yorumunda bulundu.

Rusya'nın diyaloğa açık olduğunu söylemesinin ve tatbikatlarını tamamlayan askerlerin üslerine geri döneceğini bildirmesinin ardından yetkililerin ve piyasaların rahat bir nefes aldığı, buna rağmen savaş ihtimalinin yüksek sesle dile getirildiği ifade edildi.

"KAÇABİLİRDİ, KENDİ KENDİNİ KÖŞEYE SIKIŞTIRDI"

Haberde, "Putin kendini köşeye sıkıştırdı. Kaçabilirdi. Geri çekilme, sonrasında saldırıyla sonuçlanabilir. Batı, Putin'in oluşturduğu tehdide karşı durarak, bu hayati tercihi caydırmak için en iyi şansa sahip." ifadeleri kullanıldı.

"TEK KURŞUN BİLE SIKMADAN..."

Aynı yazıda ayrıca, "Birlikler geri çekilse de kriz henüz bitmedi. Savaş olsun ya da olmasın, Putin ülkesini zarara uğrattı." denildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "tek kurşun bile sıkmadan kendisini küresel ölçekte ilgi odağı haline getirerek ülkesinin bir kez daha önemli olduğunu kanıtladığının" bazı analistlerce dile getirildiğine dikkat çekildi.

BATI'NIN SERT YAPTIRIM PAKETİ

Ancak bu kazanımların taktiksel olduğu, Putin'in daha uzun süreli ve daha stratejik anlamda zemin kaybettiği savunuldu. Batı'nın, Rusya'nın Kırım'ı ilhak ettiği 2014 yılındaki pakete kıyasla daha sert bir yaptırım paketi üzerinde anlaştığı da hatırlatıldı.

"PUTİN TOPLUMDAN DIŞLANIR"

"Savaş, Ukrayna'yı yıkıma uğratmanın yanı sıra, Rusya'ya savaş tehdidinden çok daha fazla zarar verir." görüşü paylaşılarak, şunlar aktarıldı:

"Batı, Rus gazına sırtını dönmeye daha istekli ve kararlı olur. Putin toplumdan dışlanır. Rusya, kısa vadede yaptırımlarla ve sonrasında ise daha da derin bir baskıyla mahvolur."